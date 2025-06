Hospodářská agenda amerického prezidenta Donalda Trumpa odrazuje investory, sráží hodnotu dolaru a ve finále komplikuje Spojeným státům financování deficitů. Napsala to agentura Bloomberg. Dolar od Trumpova nástupu do úřadu ztratil více než deset procent hodnoty vůči euru, britské libře a švýcarskému franku, klesá ale i vůči všem hlavním světovým měnám.

Naposledy se dolar tak prudce a tak rychle propadl v roce 2010, kdy americká centrální banka (Fed) horečně tiskla peníze, aby podpořila ekonomiku po finanční krizi. Tentokrát investory odrazuje několik klíčových pilířů Trumpovy agendy - plošné zvyšování cel, které šokovalo spojence a narušilo obchod, tlak na prosazení daňových škrtů, které by ještě více prohloubily vysoké deficity a dluh, dále nátlaková kampaň s cílem přimět Fed ke snížení úrokových sazeb, a rovněž neústupné právní taktiky používané proti těm, kteří se Trumpově politice postavili.

Neexistuje přitom lepší barometr odmítání Trumpovy politiky ze strany globálních investorů, než je právě vývoj kurzu dolaru, píše Bloomberg. Pro dlouhodobé pozorovatele trhu je překvapivá zdánlivá lhostejnost Trumpova týmu vůči propadu kurzu dolaru. Na otázku novinářů a zákonodárců prezidentův tým sice vyjadřuje podporu silnému dolaru, stejně jako to činili jejich předchůdci po celá desetiletí, dělají ale jen málo pro to, aby se pokusili pokles americké měny zastavit.

Mezi obchodníky panuje spíše pocit, že administrativa chce dolar ještě více devalvovat, aby podpořila americký průmysl. V jednu chvíli to dokonce vyvolalo debatu o tom, že vláda zahrnuje úrovně směnných kurzů do celních jednání s obchodními partnery. Ať už je to pravda, nebo ne, tato spekulace způsobuje prudké výkyvy kurzu dolaru. Například v květnu americká měna jen za hodinu a něco oslabila vůči tchajwanskému dolaru o čtyři procenta.

Po letech silného růstu rozpočtových deficitů částka na jejich financování už přesáhla čtyři biliony dolarů (86 bilionů korun) ročně. Velká část tohoto financování pochází od zahraničních věřitelů a čím více dolar klesá, tím větší ztráty tito věřitelé mají při převodu investic z USA zpět do svých místních měn. A to je nebezpečná hra, píše Bloomberg.

„Trump si rozhodně zahrává s ohněm,“ řekl konzultant Stephen Miller ze společnosti GSFM, což je australská součást kanadské společnosti CI Financial.

V určitém okamžiku, pokud se situace výrazně zhorší, by se mohl spustit jakýsi začarovaný kruh. Obavy kvůli dolaru a deficitu nutí cizince repatriovat své peníze, což zvyšuje náklady na půjčky a zhoršuje jak pokles dolaru, tak fiskální problémy, které pak tyto obavy dál zvyšují. A poté se to už jen zhoršuje.

Málokdo ale předpovídá, že se to skutečně stane. Spojené státy v minulosti vždy našly způsob, jak se s deficity vypořádat. Na druhou stranu je ale i málokdo ochoten takový scénář úplně vyloučit. Je to druh rizika, který dlouhodobě trápí finanční činitele v rozvojových zemích po celém světě. Ale pro Spojené státy, přední světovou mocnost a majitele nejžádanější měny na světě, je to nová finanční realita, která ještě nebyla zcela pochopena.