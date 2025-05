Když Vladimir Putin odmítl přijet k mírovým jednáním do Turecka, kde už na něj čekal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, označili to Ukrajinci i evropští politici za důkaz, že ruský prezident nemá o mír zájem. Ve skutečnosti se Putinovi nelze divit, že se nedostavil. Proč? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Dárek pro Putina

Donald Trump se, jak známo, neostýchá měnit své názory doslova přes noc. Zatímco dosud prohlašoval, že rychle dojedná ukončení války na Ukrajině, nyní to nechal jen na Rusech a Ukrajincích. A ze zapojení USA do těchto rozhovorů couvá. Je to skvělá zpráva pro Kreml, ne nadarmo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Trumpa vyzývá, aby si to ještě rozmyslel. Pokud to Washington opravdu udělá, profitovat mohou pouze Rusové. Proč a proč tím Trump dostává do velmi nepříjemné situace nejen Ukrajince, ale i Evropany? Čtěte analýzu.

