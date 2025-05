Stačí pár dní a někteří lidé mohou svůj názor radikálně změnit. Americký prezident Donald Trump koncem minulého týdne prohlásil, že konec války na Ukrajině může přinést jen jeho osobní setkání s Vladimirem Putinem. V pondělí ale Trump po telefonátech s ruským prezidentem, a taky s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským, prohlásil pravý opak. Příměří a následný mír mají dojednat pouze Rusové a Ukrajinci mezi sebou, „protože znají detaily jednání, o nichž nikdo jiný neví“.

Ani jedno Trumpovo prohlášení není pravdivé. To druhé, tedy to aktuální, je ale pro Rusko ještě výhodnější než to první. Není divu, že Zelenskyj Trumpa vzápětí vyzval, aby si nad vyjednáváními o konci války na Ukrajině nemyl ruce. Dosavadní americké angažmá v těchto rozhovorech sice bylo chaotické a většinu času nápadně proruské. Dokud ale Washington byl součástí tohoto procesu, stále existovala naděje, že pod vlivem okolností nakonec udělá tu jedinou věc, která může mír skutečně přinést.

