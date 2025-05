Ruský prezident Vladimir Putin je před dnešním telefonátem se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem přesvědčený o své síle a věří, že ruské armádě se do konce roku podaří prolomit ukrajinskou obranu a ovládnout všechny čtyři ukrajinské oblasti, na které si Moskva dělá nárok. V pondělí to napsala agentura Bloomberg s odvoláním na člověka, který má vhled do Putinova uvažování. Tento přístup znamená, že není pravděpodobné, že by šéf Kremlu byl ochotný Trumpovi během jejich jednání nabídnout nějaké významnější ústupky.

Bloomberg připomíná, že Trump tlačí na to, aby více než tři roky trvající válka na Ukrajině rychle skončila, a dává najevo, že bez přímých rozhovorů mezi ním a Putinem se tak nestane. Putin ale doposud nevyslal žádný signál, že by byl připraven boje zastavit, a jeho armáda na frontě pomalu postupuje, což v Kyjevě i v mnoha evropských zemích vzbuzuje obavy z toho, že Ukrajina by mohla být přinucena vzdát se větší části svého území.

„Trump chce, aby Putin souhlasil s příměřím, ale on to rozhodně nechce,“ řekl bývalý poradce Kremlu Sergej Markov. Putin však podle něho nemá zájem na tom, aby jednání zkrachovala. „Snaží se manévrovat tak, aby rozhovory pokračovaly souběžně s vojenskou ofenzivou,“ dodal.

Podle jednoho z vysokých evropských představitelů se v pátečním telefonátu německý kancléř Friedrich Merz, francouzský Emmanuel Macron a britský Keir Starmer snažili Trumpovi vysvětlit, že ho Putin vodí za nos. Podle analytiků ruského prezidenta povzbudilo to, že může přicházet s maximalistickými požadavky ohledně Ukrajiny, aniž by se to setkalo se závažnými důsledky ze strany Trumpovy administrativy.

Rusko si dělá nárok na čtyři ukrajinské regiony. Jde o Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblast, které jsou z velké části nebo částečně pod kontrolou ruských sil, ale ukrajinská armáda bojuje o udržení jejich zbývajících částí. Už v roce 2014 Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

Bloomberg píše, že západní analýzy jsou v rozporu s Putinovým optimismem ohledně postupu na Ukrajině. Ruské armádě podle nich chybí kapacita pro to, aby naplnila Putinovy cíle. „Pravděpodobnost, že Rusko do konce roku dobude tyto čtyři oblasti, je velmi nízká,“ řekl Ben Barry z Mezinárodního institutu strategických studií. „Pokud by se ukrajinská obrana zhroutila, pak by bylo možné takto postoupit, ale v současnosti takový scénář vypadá velmi nepravděpodobně,“ dodal. Podle nejmenovaného zdroje blízkého ruskému ministerstvu obrany takovou skepsi sdílí také mnoho ruských vojáků sloužících na Ukrajině. Zejména ukrajinské dronové síly způsobily, že podnikat rozsáhlé ofenzivní operace je pro ruské síly nákladné a neefektivní.

Ruská armáda v neděli podnikla proti Ukrajině doposud nejrozsáhlejší dronový útok od začátku invaze, když nad území sousední země vyslala 273 bezpilotních letounů. V noci na dnešek proti ní zaútočila s nasazením 112 dronů, z nichž 41 zničila ukrajinská protivzdušná obrana a dalších 35 zmizelo z radarů, aniž by způsobilo škody nebo je zneškodnily prostředky elektronického boje. Informovala o tom ukrajinské letectvo. Pondělní útoky zasáhly Sumskou, Charkovskou, Doněckou, Čerkaskou a Kirovohradskou oblast. Bližší podrobnosti o případných škodách letectvo nezveřejnilo.