Všechno je jednou poprvé, ale v Německu je těch poprvé poslední dobou nějak moc. Ve volbách tam letos na druhém místě skončila krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD), nyní podle některých průzkumů v preferencích dokonce vede. Německá ekonomika bude dost možná třetí rok po sobě v recesi. A nyní německý parlament nezvolil kancléře, což se od druhé světové války nestalo. Přestože mají strany vládní koalice ve Spolkovém sněmu většinu hlasů, Friedrich Merz v prvním kole neprošel. Někteří koaliční poslanci ho tedy nepodpořili.

Jak k tomu došlo a co to znamená, a to i pro Česko? V Německu chce sestavit vládu velká koalice, tedy konzervativní blok CDU/CSU na čele s Merzem a sociální demokracie (SPD). Tato koalice ale už zdaleka není velká. Strany, jež kdysi dominovaly německé politice, mají v dolní komoře parlamentu jen těsnou většinu. Kontrolují 328 křesel, potřebná většina je 316 – a Merz dostal jen 310 hlasů.

