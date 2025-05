Poslanci německého Spolkového sněmu dnes v prvním kole nezvolili předsedu Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedricha Merze novým německým kancléřem. Nezískal potřebnou většinu 316 hlasů, když ho v tajném hlasování podpořilo jen 310 poslanců. Konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), které chtějí být součástí příští koaliční vlády, mají přitom v parlamentu pohodlnou většinu 328 poslanců. Frakce si nyní vzaly přestávku na rozhodnutí o dalším postupu.

Podle předsedkyně Spolkového sněmu Julie Klöcknerové hlasovalo dnes 621 z 630 poslanců, Merze jich podpořilo 310, tedy o šest méně než potřeboval. Ještě ráno dal Merz najevo, že počítá s tím, že bude zvolen v prvním kole hlasování.

Výsledek dnešní volby je podle agentury DPA v dějinách Německa ojedinělý. Ještě nikdy se nestalo, že by po volbách a uzavření koaliční smlouvy kandidát na kancléře nebyl ve Spolkovém sněmu při prvním hlasování zvolen.

Podle ústavy má nyní Spolkový sněm dva týdny na to, aby kancléře zvolil. Merz může znovu kandidovat, pokud nabude dojmu, že má tentokrát potřebnou podporu. Před poslance ale mohou předstoupit i jiní kandidáti, počet volebních kol v dvoutýdenní lhůtě není nijak omezený. Pokud by se do 14 dnů nepodařilo kancléře zvolit absolutní většinou 316 hlasů, při dalších pokusech by stačila prostá většina. Alternativně by mohl ale také prezident Frank-Walter Steinmeier Spolkový sněm rozpustit a vypsat předčasné volby.