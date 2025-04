Členové německé sociální demokracie (SPD) schválili koaliční smlouvu, kterou strana vyjednala s konzervativní unií CDU/CSU. S odkazem na své zdroje o tom informovaly agentury DPA a Reuters. CDU a CSU už dohodu schválily dříve a vzniku nové německé vlády v čele s kancléřem Friedrichem Merzem (CDU) tak nic nestojí v cestě.

Zhruba 385 000 členů sociální demokracie mohlo o vyjednaném kompromisu hlasovat od 15. dubna do úterý. Podle zdrojů DPA se nakonec pro schválení dohody vyslovilo 84,6 procenta hlasujících straníků. Účast v online anketě se vyšplhala na 56 procent.

Proti dohodě se stavěli v uplynulých týdnech výrazně jen členové mládežnické organizace SPD, takzvaní Mladí socialisté (Jusos). Podle nich kompromis nepřináší odpovědi na základní problémy Německa. Kritici tohoto postoje tvrdili, že krach koaličního vyjednávání by znamenal předčasné volby, v nichž by pravděpodobně výrazně posílila strana Alternativa pro Německo (AfD) označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. V únoru získala ve volbách 20,8 procenta hlasů, a stala se tak druhou nejsilnější stranou ve Spolkovém sněmu. Nyní by mohla podle průzkumů dostat 24 až 26 procent hlasů a není vyloučeno, že by volby i vyhrála.

V předčasných parlamentních volbách v Německu zvítězila CDU/CSU. K vládní spolupráci přizvala SPD, která skončila až třetí s nejhorším výsledkem v poválečných dějinách. Koaliční jednání zahájily strany v polovině března a 9. dubna představily jejich výsledek veřejnosti. Smlouva s názvem Zodpovědnost pro Německo má 144 stran a obsahuje mimo jiné příslib změn v hospodářské, migrační či zahraniční politice. Strany se hlásí také k podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a k rozvoji dopravního spojení Německa s Českem.

Vedení bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) schválilo smlouvu už krátce po jejím představení. Merzova Křesťanskodemokratická unie (CDU) svolala malý stranický sjezd, na kterém v pondělí „naprostá většina“ 150 delegátů smlouvu rovněž podpořila. Sociální demokraté jako jediní nechali o dohodě hlasovat celou členskou základnu.

Poté, co koaliční smlouvu schválily všechny tři strany, by zástupci CDU, CSU a SPD měli příští pondělí dokument podepsat. V úterý 6. května by pak měl Spolkový sněm zvolit Merze novým německým kancléřem. Společně mají strany příští vlády ve Spolkovém sněmu většinu 328 poslanců z 630.

CDU a CSU už představily i své kandidáty na ministry, resort zahraničí by měl vést Johann Wadephul, hospodářství Katherina Reicheová a vnitro Alexander Dobrindt. SPD chce své ministry představit až příští pondělí. Prakticky jisté ale je, že ministrem financí a vicekancléřem se stane spolupředseda SPD Lars Klingbeil. Post by si měl udržet také dosavadní ministr obrany Boris Pistorius.

Sociální demokraté nechali členskou základnu o koaliční smlouvě hlasovat už po volbách v letech 2013 a 2017, po nichž rovněž vznikly vlády CDU/CSU a SPD. V obou případech získaly smlouvy vysokou podporu, v prvním případě 76 procent, v druhém 66 procent. V roce 2021, kdy sestavili sociální demokraté vládu se Zelenými a svobodnými demokraty (FDP), se stranické hlasování nekonalo.