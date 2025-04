Donald Trump má ohledně hodnocení toho, jak se mu zatím ve funkci amerického prezidenta daří, jasno. Úvodních 100 dní svého mandátu označil za jednoznačně nejúspěšnější v celých dosavadních amerických dějinách. „Říká to úplně každý. A to jsme sotva začali,“ prohlásil Trump. A řekl taky, podle všeho v žertu, že by se chtěl stát příštím papežem.

Trump se do Bílého domu vrátil 20. ledna a na začátku svého druhého prezidentského období stanovil několik priorit pro úvodních 100 dní ve funkci. Tady je přehled toho, jak se mu je povedlo naplnit.

