Ve Vancouveru v Kanadě zemřelo několik lidí a řada dalších utrpěla zranění poté, co řidič v sobotu večer tamního času (dnes nad ránem SELČ) najel autem do davu na pouličním filipínském festivalu. Na síti X to oznámila policie s tím, že zadržela 30letého řidiče z Vancouveru. Okolnosti incidentu nejsou známé, policie ho v prohlášení označila jako případ s mnoha oběťmi. Bilanci mrtvých a zraněných policie na tiskové konferenci zatím neupřesnila, neboť ještě neinformovala všechny rodiny obětí.

„Jsem touto strašlivou událostí šokován a hluboce zarmoucen,“ napsal na X starosta západokanadského města Ken Sim. Podobně se vyjádřili také kanadský premiér Mark Carney a premiér Britské Kolumbie David Eby. Carney na X napsal, že ho zpráva z Vancouveru zdrtila. „Všichni s vámi truchlíme,“ uvedl.

Policie uvedla, že incident se stal krátce po 20:00 místního času (po 05:00 SELČ). Z videí a snímků zveřejněných na internetu vyplývá, že řidič najel do davu černým vozem typu SUV, které nakonec zastavil uprostřed silnice s poškozenou kapotou. Na ulici poté zůstalo ležet mnoho lidí. Jeden ze svědků zpravodajské stanici CTV News řekl, že před událostí viděl černé vozidlo, které v oblasti podivně jezdilo.

Na jednom z videí je zachycen řidič, jak kolem něj stojí policisté. Na muže s očividně asijskými kořeny ostatní lidé křičí. "Omlouvám se," řekl. Ostatní ale tato reakce ještě více pobouřila.

Festival byl připomínkou filipínského náčelníka Lapu-Lapu, který se v 16. století postavil proti španělským kolonizátorům. Pro Filipínce je to národní hrdina. Britská Kolumbie, kde Vancouver leží, se k oslavám připojila, neboť v této západokanadské provincii žije početná filipínská komunita.

Na festivalu byl v rámci kampaně před pondělními předčasnými parlamentními volbami mimo jiné šéf Nové demokratické strany (NDP) Jagmeet Singh, který ale odešel několik minut předtím, než řidič do davu najel. „Je to tak strašné. Ani nevím, co říct,“ řekl Singh. „Byl jsem tam a vybavuji si tváře dětí, které jsem viděl smát se a tancovat,“ uvedl.