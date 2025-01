Deset lidí dnes zemřelo a další tři desítky osob utrpěly zranění ve městě New Orleans poté, co nákladní auto vjelo do davu lidí, kteří ještě slavili příchod nového roku. Informovala o tom agentura AP a další americká média. Stanice CNN s odvoláním na policii uvedla, že najetí do lidí bylo zřejmě úmyslné. Starostka města LaToya Cantrellová čin označila za „teroristický útok“, nicméně dodala, že stále probíhá vyšetřování.

„Muž řídil pickup a jel po Bourbon Street velmi rychle, bylo to velmi úmyslné chování,“ řekla novinářům Anne Kirkpatricková z neworleanské policie. Podle ní se muž snažil přejet co nejvíce lidí. Dodala, že nebyl pod vlivem alkoholu a že postřelil dva policisty. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Většina ze 30 zraněných jsou podle ní místní obyvatelé, nikoli návštěvníci města.

„Spolupracujeme s našimi partnery na vyšetřování tohoto útoku jako teroristického činu,“ uvádí se v prohlášení FBI, který případ převzal. FBI rovněž potvrdil předchozí informaci televize CNN a agentury AP, že podezřelého z útoku policie zastřelila. „Dotyčný zaútočil na příslušníky orgánů činných v trestním řízení a nyní je po smrti,“ uvedl úřad.

Auto vjelo do davu lidí asi tři hodiny po půlnoci místního času (kolem 10:00 SEČ) na ulici Bourbon Street, která je proslulá rušným nočním životem. Stanice CNN uvedla, že New Orleans se dnes večer také chystá na čtvrtfinále akce Sugar Bowl, v něm se utkají týmy dvou univerzit v zápase amerického fotbalu.

Podle stanice CNN vyšetřovatelé FBI ověřují i možnost, že ve voze bylo funkční výbušné zařízení. „Byla nalezena improvizovaná výbušná zařízení a snažíme se potvrdit, zda byla použitelná,“ citovala CNN kancelář FBI v New Orleans.

O tragické události byl zpraven prezident Joe Biden a Bílý dům je v kontaktu se starostkou Cantrellovou. Prezident bude nadále informován o vývoji vyšetřování, uvedl Bílý dům.

Tragédie se stala jen pád dní po podobné události v německém Magdeburgu. Na vánočních trzích tam najelo auto do davu. Zemřelo pět lidí a na 230 utrpělo zranění. Pachatelem byl 50letý lékař ze Saúdské Arábie, který žil v Německu od roku 2006. Podle agentury DPA muž zřejmě trpí vážnou duševní chorobou.