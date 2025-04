Následující větu na Ukrajině nebo v Evropě skoro nikdo neřekne nahlas, ale všichni zodpovědní politici dobře vědí, že je pravdivá: pokud má být dosaženo míru, nová faktická hranice povede plus minus po současné linii fronty. Je zřejmé, že území, které ruská armáda uchvátila, už nevrátí. V tomto smyslu je nový mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa racionální, když počítá s frontovou linií jako budoucí hranicí.

Nemusí se nám to líbit, ideální stav by samozřejmě vypadal jinak. Ale řeči o tom, že Ukrajina musí dobýt zpět vše, co jí Rusko vzalo, jsou jen řeči – nikdo není Ukrajince ochoten vojensky podpořit natolik masivně, aby jim to umožnil, pokud by sami chtěli v bojích pokračovat.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál O co Putinovi ve skutečnosti jde a jak mu Trump jeho cíle pomáhá naplnit.

Proč je vlastně jedno, jaké bude mít Ukrajina hranice a jak by měl mírový plán vypadat.

Co je ta bomba, kterou mezi nás Trump hází, a tím nás Evropany rozdělí.