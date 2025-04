Před sto lety přijel do sovětského Kyrgyzstánu první transport početné skupiny Čechoslováků. Celé rodiny se tehdy vydaly do zaostalého kouta Sovětského svazu, aby v rámci družstva Interhelpo budovali lepší zítřky. „Byla to komuna lidí, kteří...

23. 4. 2025 ▪ 31:10 min.