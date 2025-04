Lidé v Japonsku do roku 2065 přestanou kvůli extrémním vedrům v letních měsících sportovat. Tvrdí to vědecká studie, o které informoval britský list The Times. Kvůli stoupajícím teplotám a vysoké vlhkosti v Japonsku na úpal ročně zemře více než 1000...

16. 4. 2025 ▪ 2 min. čtení