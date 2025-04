Lidé v Japonsku do roku 2065 přestanou kvůli extrémním vedrům v letních měsících sportovat. Tvrdí to vědecká studie, o které informoval britský list The Times. Kvůli stoupajícím teplotám a vysoké vlhkosti v Japonsku na úpal ročně zemře více než 1000 lidí.

Vědci došli v nové studii k závěru, že do 40 let musí úřady zrušit venkovní sportovní aktivity konané v létě. Z tohoto důvodu by měla v letních měsících skončit i sportovní výuka a také události na většině škol v zemi. Vědci totiž po dobu 12 let pozorovali 842 míst v Japonsku a zjistili, že teploty na konci století mohou být o pět stupňů vyšší než na jeho začátku.

Pokud bude změna klimatu pokračovat, nepomůže Japoncům ani to, že začnou cvičit brzy ráno, tvrdí studie. A i v případě, že klesnou uhlíkové emise, bude téměř v polovině Japonska nebezpečné sportovat v nejteplejších částech dne, konkrétně jde o čas mezi třetí a šestou hodinou odpoledne.

„Klíčové budou změny v ročním plánování sportovních turnajů a cvičení, stejně jako rozvoj vnitřních sportovních zařízení,“ stojí ve studii. Tu v březnu publikovala japonská meteorologická agentura spolu s ministerstvem pro vědu.

Organizátoři oblíbeného baseballového šampionátu, který se koná v Japonsku v srpnu, už upravili jeho program. Zápasy nově začínají ráno a v pozdním odpoledni.

V Tokiu se teplota v srpnu běžně pohybuje kolem 34 stupňů Celsia, vlhkost pak dosahuje 78 procent. Od roku 2018 v zemi každoročně zemře na úpal přes 1250 lidí, píše The Times.