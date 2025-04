Reportér české televize Jakub Szántó natočil v Gaze desítky reportáží. Nyní mu vychází kniha, ve které barvitě vypráví historický příběh tohoto těžce sužovaného území mezi Izraelem Egyptem.

Byla Gaza vždy tak trochu prokletá? Co by mohlo pomoci ukončit zničující konflikt, kvůli kterému žijí přes dva miliony lidí v troskách? A je reálný plán Donalda Trumpa na gazskou „americkou riviéru“?

Nejen o tom mluví Jakub Szántó v rozhovoru pro HN.

Co vás motivovalo k napsání dějin Gazy? Pro novináře, kteří se zaměřují na aktuální dění, nejsou dějiny zrovna obvyklá disciplína.

K napsání knihy věnované výhradně Gaze jsem se rozhodl po krvavém pogromu ze 7. října 2023, kdy extremisté z Hamásu povraždili přes tisíc izraelských civilistů. Nejenom v českém veřejném prostoru se vyrojila řada samozvaných expertů, glosátorů a „morálních majáků“, kteří měli najednou strašně velké znalosti a snahu odsoudit tu nebo tu stranu, aniž by v Gaze kdy byli nebo si o ní aspoň něco přečetli. A vzhledem k tomu, že mám poměrně unikátní zkušenost z natáčení desítek reportáží v Gaze, říkal jsem si, že by kniha, která se bude věnovat výhradně Gaze, mohla přispět ke skutečnému poznání, o co jde.

