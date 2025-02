Spojené státy chtějí převzít kontrolu a vlastnictví nad Pásmem Gazy a přestavět ho poté, co bude místní palestinské obyvatelstvo přesídleno jinam. Řekl to podle agentury AP americký prezident Donald Trump po úterním jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. Netanjahu byl prvním zahraničním lídrem, kterého Trump přivítal poté, co 20. ledna zahájil své druhé prezidentství.

"Budeme ho vlastnit a převezmeme odpovědnost za odstranění všech nebezpečných nevybuchlých bomb a dalších zbrani na místě," řekl Trump na společné tiskové konferenci s izraelským premiérem, která se konala s dlouhým zpožděním. Trump dodal, že zničené budovy by USA srovnaly se zemí a zajistily by "hospodářský rozvoj, který poskytne neomezené množství pracovních míst a bytů pro lidi v oblasti". Podle AP Trump rovněž nevyloučil nasazení amerických vojáků na podporu rekonstrukce Pásma Gazy, které je zdevastované téměř 16 měsíci konfliktu mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.

Podle agentury Reuters Trump řekl, že usiluje o to, aby USA měly "postavení dlouhodobého vlastníka" Pásma Gazy a Netanjahu k tomu poznamenal, že nápad amerického prezidenta stojí za pozornost. Trumpův plán pro Gazu by podle něj mohl "změnit dějiny".

Podle agentury AFP Trump řekl, že si Gazu představuje jako "Azurové pobřeží Blízkého východu". "Máme možnost udělat něco, co by mohlo být fenomenální," řekl republikánský prezident.

Americký prezident předtím navrhl, aby byli Palestinci, kteří byli v Pásmu Gazy nuceni opustit domovy, "trvale" přesídleni mimo toto území.

To vyvolalo odmítavé reakce zejména ze strany samotných Palestinců. Zástupce Palestinské autonomie při OSN Rijád Mansúr řekl, že světoví vůdcové by měli respektovat přání Palestinců, kteří podle něj "zbožňují" život v Pásmu Gazy.

Trump po setkání s Netanjahuem zopakoval své tvrzení, že 1,8 milionu místních obyvatel chce odejít a žít v jiných zemích, a jediným důvodem, proč se vrací, je, že nyní nemají jinou možnost. Pásmo Gazy označil za "symbol smrti a zkázy" po mnoho desetiletí.

Trump řekl že o svém návrhu přesídlit Palestince z Gazy hovořil s dalšími lídry na Blízkém východě a že se jim jeho myšlenka velmi zalíbila.

Šéf Bílého domu v úterý také oznámil, že se chystá navštívit Pásmo Gazy, Izrael a Saúdskou Arábii, neupřesnil ale, kdy se jeho blízkovýchodní cesta uskuteční.

Trump dále řekl, že by se chtěl dohodnout s Íránem na zlepšení dvoustranných vztahů, ale za podmínky, že Teherán nebude vyvíjet jadernou zbraň. Pokud ji mít budou, bude to pro Írán velmi nešťastné, zdůraznil.

Trump zdůraznil, že pouta mezi USA a Izraelem jsou "naprosto neprolomitelná". Netanjahu Trumpa označil za "nejlepšího přítele, jakého kdy měl Izrael v Bílém domě". Netanjahu dnes bude jednat také s americkým ministrem obrany Petem Hegsethem.