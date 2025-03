Provoz na londýnském letišti Heathrow, největším ve Spojeném království a jednom z nejrušnějších v Evropě, se v pátek zcela zastavil. Důvodem je výpadek elektřiny po požáru rozvodny v Hayes na západě britské metropole nedaleko Heathrow. Letiště muselo odřeknout nejméně 1350 letů, což se týká i spojení s Prahou. Potíže dolehly nejen na 290 000 cestujících, které v pátek vzdušný přístav plánoval odbavit, ale také na železnici a na silniční dopravu a bez proudu jsou stále tisíce lidí. Zatím není jasné, proč v rozvodně začalo hořet, podle britského ministra energetiky Eda Milibanda ale nic neukazuje na úmyslné založení požáru. Hasiči již dostali plameny pod kontrolu.

Menší londýnské letiště Gatwick se snaží přijmout některá letadla původně mířící na Heathrow, je ale na hranici svých kapacit. V oblasti Londýna jsou ještě další letiště, například Stansted a Luton, jejich možnosti jsou ale rovněž omezené. Část odkloněných spojů převzala jiná britská letiště, ale také Irsko, Francie, Německo či Nizozemsko.

Heathrow chce obnovit provoz od soboty, návrat k běžnému chodu ale může trvat ještě řadu dní. Problémem jsou nejen napjaté letové řády a omezená kapacita letadel, ale i to, že mnohá letadla zůstala odstavena v různých částech světa.

Letiště, aerolinky i úřady opakovaně vyzývají cestující, aby v pátek na Heathrow vůbec nejezdili. Obdobné doporučení platí i pro ty, kteří směrem k letišti plánovali jet vlakem či autem. Vlaky v okolí Heathrow nejezdí. Heathrow Express, který spojuje letiště se stanicí Paddington, zrušil spoje v obou směrech.

Z Heathrow se létá do více než 230 destinací v téměř 90 zemích. Mluvčí pražského Letiště Václava Havla Eva Krejčí ČTK řekla, že z Heathrow byly v pátek plánované čtyři přílety do Prahy a čtyři odlety z Prahy do britské metropole.

Letos v únoru londýnské letiště, které je na hraně své kapacity, odbavilo 5,7 milionu cestujících, což byl nejrušnější únor vůbec. Od března 2024 do února 2025 počet cestujících dosáhl 84,1 milionu.

Po vznícení rozvodny v Hayes se bez proudu ocitly desítky tisíc zákazníků. Společnost National Grid, která v Británii provozuje distribuční síť, sdělila, že 62 000 z nich již dodávky obnovila, bez elektřiny jich ale zůstává dalších 4900.

Hasiči dopoledne oznámili, že požár dostali pod kontrolu, na místě ale zůstanou celý den. Rovněž zahajují vyšetřování příčin.

Požár podle médií ukázal na to, jak je provoz Heathrow citlivý na vnější vliv. Vyvolal také otázky, zda má letiště záložní dodávky. BBC s odvoláním na svůj zdroj uvedla, že rezervní zásobování letiště má, ale jeho zprovoznění není okamžité. Značný čas vyžadují restarty a kontrola systémů. Ministr energetiky Miliband řekl, že zatím je brzy na vyvozování závěrů k tomu, jak incident mohl letiště zcela vyřadit. Vláda podle něj chce nejprve pochopit příčiny a poté se z události poučit.