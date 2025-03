Kanadské provincie v čele s Ontariem stahují z prodeje americký alkohol v reakci na cla uvalená administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa na dovoz kanadského zboží do USA. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Liquor Control Board of Ontario (LCBO), jedna z největších distribučních společností na světě, oznámila, že od úterý přestala prodávat americké lihoviny. Lawson Whiting, šéf společnosti Brown-Forman, která vyrábí whisky Jack Daniel’s, označil tento krok za horší než cla. Obává se zejména toho, že kanadský příklad by mohlo následovat i Mexiko.

Podle Whitinga představuje Kanada pouhé jedno procento celkových prodejů společnosti, a proto očekává, že se firma s dopady bojkotu vyrovná. Přesto bude podle něj Brown-Forman situaci monitorovat. Problém by byl, pokud by se bojkot rozšířil i na mexický trh, který generuje sedm procent tržeb tohoto výrobce.

Premiér Ontaria Doug Ford uvedl, že LCBO ročně prodá americký alkohol za téměř miliardu dolarů, což znamená, že dopady na americké výrobce mohou být značné. „Od dnešního dne jsou všechny tyto produkty pryč z regálů,“ oznámil Ford.

LCBO je hlavní velkoobchodní distributor v Ontariu, takže rozhodnutí ovlivní i restaurace a bary, které nebudou moci doplňovat zásoby amerického alkoholu.

Kanadská reakce následovala po uvalení 25procentních cel na dovoz zboží z Kanady a Mexika do USA. Kanada v odvetě oznámila vlastní 25procentní cla na dovoz z USA v hodnotě 30 miliard kanadských dolarů (487 miliard Kč) a v případě potřeby se zaměří na zboží za dalších 125 miliard kanadských dolarů (dva biliony Kč) do 21 dnů.

Americká cla jsou podle představitelů Kanady a Mexika neodůvodněná. Ottawa si již ve středu oficiálně stěžovala u Světové obchodní organizace (WTO). Kanadský premiér Justin Trudeau se nechal slyšet, že Trumpovým cílem je zruinovat kanadskou ekonomiku. Zároveň varoval, že obchodní válka může mít dalekosáhlé důsledky pro vztahy mezi oběma zeměmi. Kanadská ministryně zahraničí Mélanie Jolyová rovněž reagovala na Trumpovy poznámky o možném připojení Kanady jako „51. státu USA“ s tím, že takové komentáře považuje za závažné.

Data kanadského statistického úřadu ukazují, že loni do USA směřovalo 75,9 procenta veškerého kanadského vývozu. Do Kanady potom směřovalo předloni kolem 18 procent celkového vývozu z USA.

Trump se rozhodl zavést 25procentní cla na dovoz z Kanady a Mexika se zdůvodněním, že z těchto zemí se do USA dostává droga fentanyl a také značné počty migrantů bez dokladů. Trump volá po tom, aby obě země dělaly více proti nelegální migraci a pašování drog. V první věci přitom Mexiko i Kanadu opakovaně v posledním týdnu chválil Trumpův ministr obchodu Howard Lutnick.

V loňském finančním roce bylo podle údajů amerického celního úřadu na hranici s Kanadou zabaveno v přepočtu 19,5 kilogramu fentanylu, zatímco na hranici s Mexikem to za stejné období bylo 9,5 tuny.