24. brigáda dva roky držela svůj úsek fronty kolem Torecku a Ňju-Jorku naprosto perfektně. "Na štábu operativně taktického uskupení si ale z nepochopitelného důvodu řekli, že když je ten úsek tak dobře zabezpečený, mohli by tuto elitní kádrovou brigádu vzít a dát ji na jiný úsek.“ Rotace na Časiv Jar se ale nepodařila, čehož Rusové úspěšně využili, vysvětluje dobrovolník Vasyl Kapustej.

Brigáda byla převelena do nepřipravených pozic a zaznamenala velké ztráty. Následné neshody velení ohledně přesunutí jednoho praporu zpět do Torecku, vedly k několika výměnám velitele. Aktuálně je brigáda v opravdu velmi špatném stavu a doplnit jsou potřeba stovky lidí, konstatuje čerstvý absolvent práv Kapustej, který se narodil na Ukrajině a v Česku žije od roku 2000.

Každý měsíc se velitelé 24. brigády setkávají s pozůstalými padlých vojáků, kde jim in memoriam udělují vyznamenání. Pokaždé jsou to desítky, říká s tím, že brigáda prakticky ztratila bojeschopnost. Jednotky, které ještě jsou schopné fungovat, jsou podle Kapusteje třeba dronaři, dělostřelectvo nebo menší průzkumné jednotky.

K chybám a špatným rozhodnutím bohužel podle něj dochází napříč celou armádou. Dle Kapusteje za tím stojí rozhodnutí velitelů - hlavně na operativně taktické a strategické úrovni. "Na štábech vedou páni generálové válku na mapách, ale neznají realitu fronty, tu konkrétní situaci někde v zákopu."

Velitelé brigád si sice stěžují a podávají negativní hlášení, tam nahoře to ale nechtějí slyšet, komentuje situaci dobrovolník, který se na Ukrajině narodil. Kdo říká, že situace není pod kontrolou a je velmi kritická, je prý bohužel umlčován. "Odpovědnost by ale určitě měla jít shora dolů a pokud je někdo na těch nejvyšších pozicích, tak by měl nést taky největší díl odpovědnosti," vysvětluje.