Kdyby mohli v německých volbách hlasovat jen lidé do 25 let věku, triumfovaly by politické extrémy – pětinu hlasů by získala krajně levicová strana Levice, čtvrtinu krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD). Zatímco podíl hlasů pro AfD odpovídá tomu, kolik tato strana celkově obdržela, Levice má mezi mladými skoro trojnásobnou podporu oproti celé společnosti.

Vypovídá to o tom, že výrazná část Němců je nespokojená se situací své země – tolik hlasů strany z okraje politického spektra v poválečných německých dějinách nikdy ani zdaleka neměly. Kancléřem se takřka jistě stane lídr konzervativního bloku CDU/CSU a vítěz voleb Friedrich Merz. K moci ale nastoupí za vpravdě dramatických okolností. A nejde jen o špatnou ekonomickou situaci nebo o problémy spojené s nelegální migrací.

