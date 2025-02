Kdo sestaví koalici?

Nejnapínavější otázka večera. Dvě strany se pohybují těsně pod pětiprocentní hranicí, ukazuje prognóza stanice ARD. Jsou to liberálové (FDP) a Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Pokud by se jedna (případně obě) strany dostaly do Bundestagu, potřebovala by vítězná konzervativní CDU/CSU určitě dva partnery.

Pokud se ani FDP či BSW do Spolkového sněmu nedostanou, stačilo by to zřejmě na těsnou většinu CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) - tedy velkou koalici.

Stanice ZDF podle své prognózy tvrdí, že jedinou realistickou možností, jak sestavit německou vládu, je nyní koalice konzervativců, sociálních demokratů a zelených. Podle dosavadních propočtů je pak čistě teoretickou možností i koalice CDU/CSU, SPD a BSW.

Kandidát zelených na kancléře, ministr hospodářství Robert Habeck, uvedl, že je jeho strana opět připravena přijmout vládní zodpovědnost. Předseda CSU a bavorský premiér Markus Söder ovšem dlouhodobě odmítá spolupráci se zelenými a odmítl ji znovu i dnes večer.