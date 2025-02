Na den přesně tři roky se Ukrajina brání ruské agresi. Kromě států Západu jí pomáhají také dobrovolníci. Podle šéfa organizace Team4Ukraine Jana Heřmánka tu chuť pomáhat stále je. „Už to není tak živelné, že rychle něco někdo sežene a hned se to odveze. Už je to spíš dlouhodobější práce a vyjednávání,“ popisuje ve Spotlightu.

Sám Heřmánek v rozhovoru přiznává, že pomáhat napadenému státu je stále potřeba, nicméně spoustu věcí dokáže zkomplikovat stále větší míra byrokracie, která je pro dovoz vojenského materiálu přes státní hranice nezbytná. „Byli by raději, kdyby to vybavení dostali někde bokem, ale to my nechceme, musíme být transparentní. Zároveň ty jednotky, které bojují přímo na frontě, jsou strašně zahlcený byrokratickými blbostmi,“ říká.

Podle Heřmánka každá jednotka na bojišti operuje s vlastním rozpočtem, se kterým musí co nejefektivněji hospodařit. „Mají finanční ‚budget‘, ze kterého žijí, musí platit výplaty, vybavení atd. Cokoliv ztratí se, jim z něj pak odečítá. Věci a lidé jsou ve válce, bohužel, spotřební materiál,“ vysvětluje Heřmánek, který je sám vojákem v záloze.

Tohle je poslední varování. Trumpovy výroky mě šokovaly, říká klíčový Fialův poradce

Odhodlání Ukrajincům bránit svou zemi před Ruskem podle Heřmánka stále nechybí, nicméně už je vidět, že jednotkám kvůli nedostatku bojeschopných vojáků chybí odpočinek a nutná rekonvalescence. „Ti lidé jsou totálně vyčerpaní, psychicky unavení, nedá se ani spočítat, kolik jich má různé formy PTSD. Stále vyměňují části území za čas a lidi, takže jich neumírá tolik, ale už jsou fakt vyčerpaní,“ varuje Heřmánek a dodává, že počet mrtvých Ukrajinců je podle něj zhruba třetinový oproti zabitým Rusům.