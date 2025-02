Pozůstatky, které ve čtvrtek palestinské teroristické hnutí Hamás předalo Izraeli jako Širi Bibasovou, jsou ženy z Pásma Gazy, řekl v pátek izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Slíbil také odplatu za to, že Hamás neodevzdal tělo rukojmí podle dohody. Informovaly o tom tiskové agentury.

„Budeme jednat odhodlaně, abychom přivedli Širi domů spolu se všemi našimi rukojmími – živými i mrtvými – a zajistili, aby Hamás zaplatil plnou cenu za toto kruté a zlé porušení dohody,“ řekl v pátek Netanjahu.

Záměna pozůstatků podle izraelských médií zvyšuje nejistotu ohledně další fáze příměří, na níž se měly obě strany dohodnout během právě končící fáze první.

Hamás ve čtvrtek předal ve městě Chán Júnis v Pásmu Gazy zástupcům Červeného kříže na základě dohody o příměří čtyři těla, která podle hnutí patřila lidem uneseným při útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023. Jedno z nich bylo identifikováno jako Oded Lifšic, jemuž bylo v době únosu 83 let a který byl celoživotním mírovým aktivistou a zakladatelem kibucu Nir Oz, napsal server The Times of Israel (ToI). Jeho manželka Jocheved byla také unesena, ale Hamás ji propustil už po 16 dnech zajetí spolu s další starší ženou.

Dvě ze tří těl byla identifikována jako synové Bibasové, třetí se však podle Izraele při pitvě nepodařilo identifikovat. Forenzní experti podle serveru ToI udělali testy DNA, vzorky však neodpovídaly ani Bibasové, ani žádnému dalšímu z rukojmích.

„Toto je ze strany teroristické organizace Hamás velmi vážné porušení dohody, která ji zavazuje k předání čtyř rukojmích,“ uvedla izraelská armáda. Zároveň vyjádřila hlubokou soustrast rodině Bibasové a přislíbila, že učiní vše pro rychlý návrat jejích pozůstatků.

Analýza pozůstatků společně se zpravodajskými zjištěními dovedla izraelskou armádu k závěru, že syny Bibasové, v době únosu čtyřletého Ariela a desetiměsíčního Kfira, Hamás „brutálně zavraždil“ v listopadu 2023, uvedl server ToI.

Manžel Bibasové Jarden byl propuštěn 1. února během první fáze příměří, která začala 19. ledna. Obavy o osud Širi, Ariela a Kfira zesílily, když nebyli mezi první stovkou rukojmích, hlavně žen a dětí, které Hamás propustil během týdenního příměří na konci listopadu 2023.

Všichni rukojmí byli uneseni do Pásma Gazy předloni v říjnu při vpádu Hamásu na jih Izraele. Teroristé při útoku zabili téměř 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 osob unesli jako rukojmí.

V sobotu má Hamás propustit dalších šest živých rukojmích.