Čínská společnost Jiangsu Jiuwu Hi-Tech zastavila vývoz části materiálu používaného ke zpracování lithia, což je kov důležitý pro výrobu baterií do elektromobilů. Zpráva je zatím nejjasnější ukázkou toho, že firmy už začaly omezovat vývoz, jak navrhoval Peking. Uvedla to v úterý agentura Reuters, která se odvolává na informace od zdrojů obeznámených se záležitostí a na dokumenty, do kterých měla možnost nahlédnout.

Firma Jiangsu Jiuwu Hi-Tech v lednu oznámila zákazníkům, že od 1. února přestane vyvážet část filtračního vybavení známého jako sorbent. Čína je největším světovým producentem sorbentů, které se používají k extrakci lithia ze solanek nebo jiných roztoků obsahujících tento kov. Sorbenty pomáhají zachytit lithium z kapalných směsí, což je důležitý proces při těžbě tohoto kovu ze solných jezer či průmyslových odpadních vod. Analytici ale upozorňují, že velikost trhu se sorbenty lze vzhledem ke zdrženlivosti Pekingu při sdílení údajů jen obtížně určit.

Rozhodnutí firmy Jiangsu ukazuje, že hrozba Pekingu zveřejněná v lednu, že omezí vývoz některých technologií souvisejících s bateriemi a lithiem, včetně sorbentů, již ovlivňuje chování firem, přestože je zatím pouze návrhem. Pokud bude návrh schválen, budou společnosti pro prodej do zahraničí potřebovat vládní licence. Jiangsu a další významný výrobce sorbentů Sunresin New Materials podle jednoho ze zdrojů s vládou o návrhu jednají.

Někteří představitelé odvětví se domnívají, že čínská vláda už nyní odrazuje firmy od vývozu některých položek do znepřátelených zemí. Úředníci čínského ministerstva obchodu podle jednoho z mezinárodních právníků sídlících v Číně už navštívili několik společností, aby s nimi prodiskutovali návrh, a v jednom případě varovali před pokračováním v projednávané vývozní transakci za jednu miliardu USD (24 miliard Kč). Také banky podle něj požadují dodatečná schválení, než podepíší financování vývozu zboží uvedeného na seznamu.

Návrh omezení ukazuje na ochotu Pekingu využít své dominantní postavení v těžbě a zpracování lithia a dalších důležitých nerostů jako páku ve stupňující se obchodní válce s USA. Čínský zákaz vývozu antimonu oznámený v prosinci má už dopad na západní automobilový trh, upozornila agentura Reuters.

V nejbližší době může jakékoliv narušení vývozu sorbentu ovlivnit plány západních producentů ropy na těžbu lithia v jejich provozech tím, že omezí jejich technologické možnosti. Americká firma ExxonMobil podle zdrojů zkoumala možné využití čínského zpracovatelského zařízení ve svých plánovaných provozech na těžbu lithia v Arkansasu. Firma Koch Industries, která je největším investorem do projektu Standard Lithium na těžbu lithia v Arkansasu, se v roce 2023 dohodla, že bude ve svých severoamerických provozech používat sorbenty od čínské firmy Xi’an Lanshen New Material Technology.

Několik západních producentů sorbentů tvrdí, že by mohli převzít podíl na trhu, ale žádný z nich nemá takové zkušenosti s trhem jako čínští konkurenti a ještě nespustili komerční výrobu svých zařízení. Generální ředitel firmy TechMet Brian Menell upozornil, že Čína má dvacetiletý náskok. TechMet investuje do západních těžebních firem a výrobců zařízení pro těžbu a zpracování lithia.