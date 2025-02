Čtyři kandidáti na německého kancléře se v neděli večer utkali v televizní debatě před volbami do Spolkového sněmu. První společná debata lídrů čtyř nejsilnějších německých parlamentních stran byla místy hlasitá, ale také zábavná, píše agentura DPA. Sporná témata byla obdobná jako v jiných předkolech televizních debat.

Týden před volbami do Spolkového sněmu se čtyři kandidáti na kancléře Olaf Scholz z SPD, Friedrich Merz z CDU/CSU, Robert Habeck ze Zelených a Alice Weidelová z AfD na stanici RTL poprvé pustili do ostré výměny názorů na klíčová politická témata.

Ve čtyřkolové debatě v neděli večer vyšly najevo protichůdné postoje k migraci, hospodářské a finanční politice, válce na Ukrajině a důchodové politice, píše DPA. Vítězem dvouhodinového pořadu se podle průzkumu agentury Forsa mezi diváky stal kandidát na kancléře za CDU/CSU Friedrich Merz.

Nynější spolkový kancléř Olaf Scholz dal jasně najevo, že chce dále pokračovat v omezování nelegální migrace do Německa. „Pokračujeme v tom a musíme v tom pokračovat,“ řekl. Scholz uvedl, že od jeho nástupu do funkce se počet deportací zvýšil o 70 procent. Lídr CDU Merz oponoval, že v současné době přichází do Německa za čtyři dny tolik nových uprchlíků, kolik je jich deportováno za měsíc. Vyzval německou vládu, aby zahájila jednání s afghánským islamistickým hnutím Tálibán o repatriaci uprchlíků.

Kandidát strany Zelených na kancléře Robert Habeck zdůraznil, že Táliban je „teroristický režim“ a žádná země s ním neudržuje diplomatické vztahy. Kandidátka AfD na kancléřku Alice Weidelová v souvislosti s počtem lidí, kteří do země vstupují bez povolení, uvedla že, si „lidé už nepřejí tuto ztrátu kontroly v naší zemi“.

Scholz i Merz shodně odmítají vměšování USA do německé předvolební kampaně. „Nenechám si od amerického viceprezidenta říkat, s kým mám tady v Německu mluvit,“ uvedl v reakci na páteční projev amerického viceprezidenta J. D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci Friedrich Merz. „A takové vměšování do německých parlamentních voleb a také do sestavování vlády se mi příčí,“ řekl lídr CDU/CSU. Merz opakovaně zdůraznil, že spolupráce s AfD nepřipadá pro CDU/CSU v úvahu. Olaf Scholz zdůraznil, že se Německo poučilo ze zkušeností s nacionálním socialismem, že s krajní pravicí se nesmí spolupracovat.

Scholzova zmínka o nacismu vyvolala rozhořčenou reakci lídryně AfD Weidelové, která takové „srovnání považuje za skandální“. „Za sebe osobně i za celou stranu ho odmítám,“ řekla v televizní debatě Alice Weidlová. Alternativa pro Německo (AfD) je označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. Merz v debatě označil AfD za „radikálně pravicovou stranu, která je do značné míry pravicově extremistická“.