Příměří mezi Izraelem a Hamásem by mělo být odvoláno, pokud Hamás do sobotního poledne nepropustí všechny zbývající rukojmí zadržované v Pásmu Gazy. Podle agentury AP to řekl americký prezident Donald Trump, který dodal, že v takovém případě „propukne peklo“. Reagoval tak na pondělní prohlášení palestinského teroristického hnutí Hamás, že až do odvolání odkládá propouštění dalších izraelských rukojmích. Dodal, že mluví jen sám za sebe a že rozhodnutí bude na Izraeli. Představitel Hamásu řekl agentuře Reuters, že rukojmí se vrátí domů pouze za předpokladu, že bude dodržováno příměří.

Generální tajemník OSN António Guterres v úterý Hamás vyzval, aby pokračoval v propouštění rukojmích podle plánu. „Za všech okolností musíme zabránit obnovení bojů v Pásmu Gazy, protože by to vedlo k obrovské tragédii,“ uvedl Guterres v prohlášení. Dodal, že obě strany konfliktu musejí dodržovat závazky plynoucí z dohody o příměří a začít jednat v Kataru o jeho druhé fázi.

Dohoda o příměří v Pásmu Gazy mezi Izraelem a Hamásem začala platit 19. ledna a kromě zastavení bojů má zajistit propuštění rukojmích unesených 7. října 2023 z Izraele do Pásma Gazy výměnou za palestinské vězně držené v izraelských věznicích. Hamás v první fázi příměří dosud propustil 16 izraelských rukojmích výměnou za několik stovek palestinských vězňů a nad rámec dohody také pět unesených Thajců. V první fázi má být přitom podle dohody propuštěno 33 rukojmích. Zbylých několik desítek rukojmích má být propuštěno až v druhé fázi, která ještě není plně dojednána.

V pondělí Hamás oznámil, že propuštění rukojmích naplánované na sobotu 15. února bude odloženo až do odvolání, dokud Izrael nesplní své závazky plynoucí z dohody o příměří, které izraelská armáda podle palestinského hnutí porušuje.

Americký prezident podle agentury Reuters také řekl, že USA mohou pozastavit finanční pomoc Jordánsku a Egyptu, jestliže nepřijmou palestinské uprchlíky, píše agentura Reuters. Trump v posledních dnech několikrát zopakoval, že chce, aby Spojené státy získaly kontrolu nad Pásmem Gazy s tím, že tamní palestinské obyvatelstvo přesídlí do okolních arabských zemí, především Egypta a Jordánska, které to striktně odmítají. V úterý má Trump na programu setkání s jordánským králem Abdalláhem II. v Bílém domě a podle Reuters lze očekávat napjatou atmosféru.

Představitel Hamásu v úterý ráno agentuře Reuters řekl, že Trump by si měl pamatovat, že se izraelští rukojmí budou moci vrátit domů pouze za předpokladu, že bude dodržováno příměří. „Trump si musí pamatovat, že existuje dohoda, kterou musí dodržovat obě strany, a že to je jediný způsob, jak se vrátí rukojmí. Výhrůžný jazyk nemá žádnou váhu a pouze věci zkomplikuje,“ uvedl Sámí abú Zuhrí.