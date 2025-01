Německá ekonomika je v hluboké krizi. Její hrubý domácí produkt se letos pravděpodobně sníží o 0,1 procenta. Bylo by to poprvé od znovusjednocení země v roce 1990, kdy by ekonomika klesla třetím rokem za sebou. Uvedl to v úterý prezident Svazu německého průmyslu (BDI) Peter Leibinger.

Ekonomika eurozóny má přitom letos vzrůst o 1,1 procenta a globální ekonomika o 3,2 procenta. To naznačuje, že Německo bude jednou z ekonomicky zaostávajících zemí eurozóny, dodal BDI.

"Situace je velmi vážná: zejména růst v průmyslu utrpěl strukturální zlom," uvedl Leibinger.

Rostoucí konkurence ze zahraničí, vysoké náklady na energie, stále zvýšené úrokové sazby a nejisté hospodářské vyhlídky se podepsaly na německé ekonomice, která loni klesla druhým rokem za sebou. Neshody ohledně způsobu oživení přispěly k pádu vládní koalice. Neutěšená hospodářská situace se odrazila i v automobilovém průmyslu, kde Volkswagen přistoupil k razantním škrtům nákladů, aby si udržel svoji pozici.

Podle Leibingera je hospodářská krize více než jen důsledkem pandemie a ruské invaze na Ukrajinu. Problémy jsou domácího původu a jsou důsledkem strukturální slabosti od roku 2018, kterou podle něj vlády nedokázaly řešit.

Ehl: S brutální proměnou německé ekonomiky se svezeme. Ale máme jednu malou výhodu

"Veřejné investice do moderní infrastruktury, do transformace a odolnosti naší ekonomiky jsou naléhavě nutné," řekl Leibinger a vyzval také ke snížení byrokracie a cen energií a vytvoření jasné strategie pro posílení německého inovačního a výzkumného prostředí.

Leibinger také varoval před cly, kterými vyhrožuje nový americký prezident Donald Trump. Podle něj by v případě zavedení cel mohla německá ekonomika, která se orientuje na vývoz, v letošním roce klesnout až o téměř 0,5 procenta.

Německo je největším obchodním partnerem České republiky a nejdůležitějším vývozním trhem, směřuje tam zhruba 30 procent českého zboží. V Německu se budou 23. února konat předčasné parlamentní volby. Jak oživit slábnoucí růst největší evropské ekonomiky, to je teď jedním z hlavních témat volební kampaně.