Čas komfortu skončil, Evropa musí masivně zbrojit. Ve středu to v projevu před poslanci Evropského parlamentu k prioritám polského předsednictví Evropské unie prohlásil polský premiér Donald Tusk. Zmínil i výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropští členové NATO dávali na armádu pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Řekl také, že na kontinentě panuje krize ducha, přitom Evropa vždy byla a vždy bude veliká, Evropané musí jen zvednout hlavy.

„Budoucnost se odehrává v našich myslích,“ řekl Tusk, jehož země unii od počátku ledna po nadcházejících šest měsíců předsedá. Zdůraznil, že prioritou polského předsednictví je bezpečnost, a to nejen vojenská, ale i hospodářská a energetická. Pokud jde o energie a ekonomiku, musí podle Tuska unijní orgány jednat odvážně a přikročit k deregulaci, a to i v tak složitých oblastech, jako je takzvaný Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu). Varoval, že neúměrně vysoké ceny energií mohou v Evropě smést demokraticky zvolené vlády.

Tuskova slova přivítali v Česku opoziční i vládní politici. Místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček je přesvědčen, že se k myšlence budou přidávat další. „Vedení EU si musí uvědomit realitu všedních dní,“ napsal ČTK. V opačném případě to bude znamenat konec evropských firem, míní. „Je konec Green Dealu v původní podobě. Okamžitě se musí změnit systém obchodování s emisními povolenkami, zapomenout na ETS2 (zpoplatnění emisí z paliv), musíme začít vytvářet energetickou a surovinovou nezávislost a změnit bláznivý dotační systém, podporující vše, co je natřené nazeleno. Pokud to okamžitě neuděláme, evropské firmy půjdou do kytek a domácnosti zchudnou jak kostelní myši,“ napsal ČTK Havlíček.

Na síti X slova polského premiéra Donalda Tuska ocenil i místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra. „Politicky ani hospodářsky si EU nesmí dovolit další zdražování základních životních potřeb. Zelení se kaboní. Bravo. Správná reakce na Donalda I.,“ stojí v komentáři, který přeposlal i premiér Petr Fiala (ODS).

Evropané by se podle Tuska neměli cítit v dnešní složité době dezorientovaní, stejně by měli přistupovat i k návratu Trumpa do Bílého domu. Jeho výzvy k tomu, aby Evropané převzali více odpovědnosti za svou obranu a investovali do armády až pět procent HDP, je podle polského premiéra nutné chápat jako příležitost. Řekl také, že takovéto Trumpovy výroky nejsou nepřátelské, neboť jen spojenec si přeje, aby i druhý partner byl silnější.

"Na bezpečnosti Evropa nemůže šetřit. Hovořím jako premiér země, která už vydává téměř pět procent na obranu. Nedáváme je jen pro sebe, ale pro bezpečnost celé Evropy," zdůraznil s odkazem na mocenské ambice Ruska, které vede třetím rokem válku proti Ukrajině. Dodal, že Trumpovu výzvu k armádním výdajům ve výši pět procent HDP nelze znevažovat. "Musíme myslet pružně a kreativně. Radikální zvýšení výdajů na obranu není navždy. Pokud nechceme vydávat obrovské sumy v budoucnu, musíme investovat nyní," řekl.

Připomenul, že polský postoj k obraně a ke zbrojení vychází z druhé světové války, kdy Polsko velmi trpělo. "Pokud chce Evropa přežít, musí být ozbrojená. Nejsem militarista, ale trpěli jsme, takže to dobře chápeme. Aby se historie neopakovala, musíme být silní duchem i silní v obraně," řekl.

Tusk připomenul také slova někdejšího amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, který řekl, že by se Američané neměli ptát, co pro ně země může udělat, ale naopak se zamyslet nad tím, co oni mohou udělat pro Spojené státy. Podobně by měli smýšlet i Evropané. "Neptejte se, co může Amerika udělat pro Evropu, ptejme se sami sebe, co my můžeme udělat pro sebe. Co může udělat pro naši bezpečnost," řekl.

Velkou část projevu Tusk věnoval evropskému sebevědomí, které vnímá jako nedostatečné, a také o tom, že někteří lidé mohou mít pocit, že ztrácejí pevnou půdu pod nohama. "Můžeme hovořit o krizi ducha," řekl. "Evropa přitom nemá důvod ke komplexům. Zvedněte vysoko hlavy. Evropa byla, je a bude veliká," řekl.

Dodal, že Evropa je silná a rovná těm největším velmocem, jen v to musí věřit.