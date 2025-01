Ve Spojených státech začíná druhé funkční období prezidenta Donalda Trumpa. Bývalá hlava státu, která si v listopadu zajistila další čtyři roky v Bílém domě, dnes složila prezidentskou přísahu a završila tak nevídaný politický comeback. Svůj druhý mandát se Trump chystá zahájit sérií desítek exekutivních nařízení ohledně imigrační či energetické politiky.

Před zraky stovek hostů v budově amerického Kongresu těsně po poledni washingtonského času (18:00 SEČ) pronesl tradiční slib, že bude svědomitě vykonávat prezidentskou funkci a hájit americkou ústavu. Definitivně tím skončil více než dvouměsíční proces poklidného předání moci z rukou administrativy končícího prezidenta Joea Bidena.

Úvodním bodem pondělního Trumpova programu byla návštěva kostela nedaleko Bílého domu. Lídr Republikánské strany tam dorazil společně s manželkou Melanií krátce před devátou hodinou. Bohoslužby se účastnili také další představitelé vznikající administrativy včetně nového viceprezidenta USA J. D. Vance.

Podle agentury Bloomberg na místě byli také lídři technologického sektoru pozvaní na inauguraci včetně šéfa společnosti Meta Marka Zuckerberga či ředitele Amazonu a jednoho z nejbohatších lidí na planetě Jeffa Bezose. Ze zahraničních představitelů dorazili argentinský prezident Javier Milei a britský expremiér Boris Johnson, uvádí stejný zdroj.

Po obřadu Trump zamířil na setkání s odcházejícím prezidentem v Bílém domě, které obnovuje tradiční průběh poklidného předání moci, napsala agentura AP. Před čtyřmi lety, kdy naopak Trump předával úřad Bidenovi, tento bod součástí programu nebyl. Trump se inaugurace svého nástupce odmítl zúčastnit poté, co neuznal Bidenovo volební vítězství, a odmítl se s ním před odchodem z Bílého domu setkat.

Inaugurace Donalda Trumpa Dalších 5

fotografií

"Vítejte doma!" řekl dnes podle amerických médií Biden, když společně se svou manželkou Jill vítal Trumpa a jeho ženu na schodech u jednoho z vchodů do prezidentského sídla. Všichni čtyři zde pak zapózovali fotografům, než se odebrali na "předinaugurační čaj". S přítomnými novináři přitom nemluvili.

Mezitím začínaly proudit stovky hostů do budovy washingtonského Kapitolu, kde má Trump těsně před polednem složit přísahu. Události se kromě zástupců končící i příští administrativy účastní také všichni žijící exprezidenti Spojených států nebo současní a bývalí členové Kongresu. Oproti dosavadním zvyklostem Trumpův tým pozval také řadu zahraničních politiků, podle amerických médií jsou mezi hosty také podnikatelští magnáti jako Bernard Arnault z Francie nebo influenceři Jake a Logan Paulovi.

"Trumpovi je Ukrajina ukradená." Novinář řekl, co lze čekat od slibů šéfa Bílého domu

Ceremoniál se letos přesunul dovnitř budovy Kongresu kvůli obavám o zdraví účastníků v situaci, kdy americké hlavní město čelí silným mrazům. Hosté jsou přitom rozděleni mezi takzvanou rotundu Kapitolu, kde Trump složí přísahu, a rozsáhlejší vestibul návštěvnického centra. Upravenou podobu bude mít také průvod od sídla Kongresu k Bílému domu; místo toho se chce Trump s příznivci setkat v nedaleké sportovní hale Capital One Arena.

Očekává se, že Trump hned v prvních hodinách po složení přísahy zahájí smršť exekutivních opatření ve snaze naplňovat své předvolební sliby. Podle neoficiálních vyjádření se jeho první kroky budou týkat zpřísnění protiimigračních opatření nebo podpory produkce fosilních paliv.

Jak uvádí deník The New York Times, dnešní den završuje politický "comeback", jaký Spojené státy ještě nezažily. Trump je teprve druhým prezidentem v dějinách země, který se vrací do Bílého domu po pauze, a ve věku 78 let a sedmi měsíců je nejstarší nastupující hlavou Spojených států.

Před čtyřmi lety Trump z úřadu odešel jen dva týdny poté, co jeho příznivci násilně vtrhli do Kapitolu, kde dnes složí přísahu, a loni se stal prvním exprezidentem odsouzeným v trestním procesu. Přesto jej voliči v listopadu opět zvolili americkým prezidentem.