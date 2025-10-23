Východní křídlo Bílého domu bylo ve čvrtek zcela zdemolováno, aby ustoupilo plánům amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu rozlehlého tanečního sálu. Informovala o tom agentura AP. Trump dříve tvrdil, že projekt nenaruší budovu prezidentského sídla. Ve středu však řekl, že bude třeba strhnout celé východní křídlo a že projekt tanečního sálu, který má rozlohou o více než polovinu předčit hlavní budovu Bílého domu, bude stát 300 milionů dolarů (6,3 miliardy Kč) oproti dříve uváděným 200 milionům dolarů.
Trump kvůli zasahování do budovy Bílého domu čelí silné domácí kritice. "Není to jeho dům. Je to váš dům. A on ho ničí," napsala na sociální síti X Hillary Clintonová, kterou Trump v roce 2016 porazil v prezidentských volbách. Kritika na Trumpa míří i z konzervativních kruhů. Komentátor Byron York na síti X napsal, že Trump "musí veřejnosti říct, co dělá východnímu křídlu Bílého domu. A potom veřejnosti vysvětlit, proč jim o tom neřekl, než s tím začal".
Trump ve středu demoliční práce obhajoval před novináři v Oválné pracovně. "Abychom to udělali pořádně, museli jsme strhnout stávající konstrukci," řekl Trump podle serveru Axios. Nový taneční sál bude s hlavní budovou spojovat skleněný most, řekl rovněž podle deníku The Washington Post (WP). V minulosti přitom tvrdil, že projekt tanečního sálu bude existující budovu respektovat a nenaruší ji. Představitel Bílého domu serveru Axios ve středu sdělil, že východní křídlo "je modernizováno".
Nezisková organizace Národní fond pro ochranu historických památek v dopise vládním úředníkům tento týden uvedla, že plánovaný taneční sál o rozloze asi 8361 metrů čtverečních zahltí samotnou budovu Bílého domu, která má rozlohu asi 5100 metrů čtverečních.
Bílý dům v úterý oznámil, že brzy zašle plány tanečního sálu Národní komisi pro plánování hlavního města (NCPC), která posuzuje všechny externí stavební projekty v Bílém domě a rozhodne o schválení nové budovy. Většinu dvanáctičlenné komise nyní tvoří Trumpovi spojenci, včetně jejího předsedy, tajemníka pro personál Bílého domu Willa Scharfa.
Trump zahájení demolice tento týden povolil, přestože ještě neměl souhlas příslušných vládních agentur, které mají pravomoc rozhodovat o stavbách na federálním území, napsala AP. Také památkáři vyzvali Trumpovu administrativu k zastavení demolice, dokud plány na výstavbu tanečního sálu neprojdou veřejným připomínkovým řízením.
Představitelé Bílého domu už dříve uvedli, že Trumpův projekt budou financovat soukromí dárci, mezi nimiž jsou bohatí jednotlivci, ale také velké společnosti, které mají smlouvy s federální vládou. Jsou mezi nimi firmy Amazon, Lockheed Martin či Palantir Technologies. Finanční dary spravuje Nadace pro National Mall, nezisková organizace, jež v minulosti pomáhala s řízením projektů federální vlády, jako bylo restaurování Washingtonova monumentu poté, co jej v roce 2011 poškodilo zemětřesení.
Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře a salóny první dámy a začínaly tam prohlídky Bílého domu, bylo postaveno v roce 1902 a v roce 1942 prošlo zásadním rozšířením a renovací. Dvoupodlažní budova, kde první dámy utvářely dějiny, plánovaly státní večeře a propagovaly rozličné kauzy, je nyní sama minulostí, poznamenala AP.
