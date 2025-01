Slovenský premiér Robert Fico podle ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského udělal chybu, když vsadil na Moskvu místo na vlastní zemi, na sjednocenou Evropy a na zdravý rozum. V příspěvku na X psaném také ve slovenštině Zelenskyj Ficovu politiku označil za krátkozrakou. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok v reakci uvedl, že by se Zelenskyj měl v první řadě snažit o mír, a ne útočit na souseda, který mu vždy pomáhal.

Fico koncem loňského roku v Moskvě jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, hovořili spolu o válce na Ukrajině a také dodávkách plynu. Postup Fica, který svou cestou do Ruska podnikl mezi představiteli západních zemí výjimečný krok, tvrdě kritizovaly slovenská opozice, Česko či Ukrajina.

„Bylo očividnou chybou Fica, když věřil, že jeho temné plány s Moskvou budou fungovat donekonečna," uvedl Zelenskyj, podle něhož Ukrajina nabízela Slovensku pomoc pro období adaptace na zastavení tranzitu plynu z Ruska, ale "Fico ji arogantně odmítl".

Teď se podle Zelenského slovenský ministerský předseda pomocí lží a hlasitých obvinění snaží vinu svalit na někoho jiného. Problémem ale je, že vsadil na nesprávnou stranu, míní ukrajinský prezident, podle něhož se nyní Fico musí snažit napravit vlastní chyby.

Šutaj Eštok, který je předsedou vládní strany Hlas-sociální demokracie, v reakci uvedl, že ukrajinský prezident zřejmě zapomněl, že Slovensko je suverénní země. "Nerozumím těmto nesmyslným a nepravdivým útokům," napsal také v prohlášení, podle něhož by Zelenskyj měl udělat vše pro zahájení mírových rozhovorů. Slovensko při nich podle Šutaje Eštoka bude stát na jeho straně.

Nynější slovenská vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Fico pak opakovaně kritizoval dodávky zbraní Kyjevu západními spojenci a podobně jako jeho maďarský kolega Viktor Orbán rovněž protiruské sankce EU.

Ukrajina na konci roku, kdy vypršela dosavadní smlouva s Ruskem, zastavila přes své území tranzit ruského plynu, jehož část směřovala i na Slovensko. Fico za to pohrozil zastavením pomoci Ukrajině a vetem při hlasování v Evropské unii pro případ, že se situace nezmění. Kyjev by o prodloužení smlouvy o tranzitu plynu uvažoval jen v případě, kdyby Rusko za exportovanou surovinu dostalo zaplaceno až po válce, kterou proti Ukrajině vede už téměř tři roky.

Slovenští poslanci do Ruska

Šest poslanců slovenských vládních stran Směr-sociální demokracie a Slovenská národní strana (SNS) v neděli přiletělo na návštěvu Ruska. Místopředseda Národní rady Andrej Danko z nacionalistické SNS před odletem z Bratislavy na svém účtu na sociální síti X řekl, že Polsko slovenskému speciálu nepovolilo přelet nad svým územím a že kvůli tomu poletí přes Německo. Varšava ovšem popírá, že by slovenskou žádost zamítla, byla ale neúplná a bylo třeba ji doplnit. Přelet slovenského stroje přes Česko potvrdilo ČTK české Řízení letového provozu ČR (ŘLP). Už v prosinci v Moskvě jednal slovenský premiér Robert Fico, a to navzdory tomu, že Rusko už skoro tři roky vede útočnou válku proti Ukrajině.

"Nerozumím tomu postoji Polska, ale beru to jako realitu," řekl Danko k rozhodnutí polských úřadů. Podle slovenských médií oklika kvůli tomu vedla přes Česko a Německo. Po 14:00 SEČ letadlo přistálo v Moskvě, informovala agentura TASS.

Let slovenského speciálu českým vzdušným prostorem ČTK potvrdil mluvčí ŘLP Richard Klíma. Letadlo pak pokračovalo přes Německo a dál nad Baltským mořem. Proč Polsko let neumožnilo, není podle mluvčího ŘLP jasné. Klíma upozornil, že soukromé lety z EU do Ruska nejsou zakázány, sankce se podle něj vztahují na ruská letadla a spoje.

Mluvčí polského ministerstva zahraničí Pawel Wroński polské tiskové agentuře PAP řekl, že Varšava neodmítla žádost o přelet slovenského speciálu, pouze chtěla, aby Bratislava v dokumentu doplnila chybějící údaje. Slováci se ovšem podle něj rozhodli pro cestu oklikou.

Podle místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara z Ficova Směru-sociální demokracie, který spolu s Dankem delegaci vede, slovenští poslanci budou v Rusku jednat o dodávkách ruského plynu na Slovensko nebo o válce na Ukrajině. Sejdou se s ruskými zákonodárci a některými ministry. Danko s Gašparem se v pondělí setkají se šéfem ruské Státní dumy (dolní komory parlamentu) Vjačeslavem Volodinem a na úterý je plánované jednání s předsedkyní horní komory ruského parlamentu, Rady federace, Valentinou Matvijenkovou, píše TASS.

Když Danko v prosinci o plánované cestě do Moskvy informoval, řekl, že pro něj bude "čest navštívit Ruskou federaci". Poslanci tam mají zůstat do středy.