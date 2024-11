Američané ve volbách rozhodují, jestli se příští hlavou státu a první prezidentkou v dějinách USA stane demokratka Kamala Harrisová, nebo zda se do Bílého domu po čtyřech letech vrátí republikán Donald Trump. Volební místnosti jsou otevřené ve všech 50 amerických státech, pozornost je ale upřena především na sedm klíčových, které sehrají rozhodující roli. Část výsledků bude známá v noci na středu, na ty konečné se ale možná bude čekat i několik dnů. Američané hlasují také ve volbách do Sněmovny reprezentantů a do části Senátu.

Volební den tradičně odstartovala malá obec Dixville Notch na východě Spojených států, kde se volební místnost otevřela už o půlnoci. Tři hlasy zde dostal Trump a tři Harrisová a podobně vyrovnané by mohly být i celé volby. Ani osmasedmdesátiletý exprezident, ani šedesátiletá viceprezidentka podle průzkumů veřejného mínění nedokázali získat jasný náskok.

Bez ohledu na vítěze prezidentských voleb v USA bude muset Evropa přijmout větší zodpovědnost za svoji bezpečnost. Novinářům to v úterý řekl český premiér Petr Fiala (ODS). V zájmu Česka je podle něj mít co nejlepší vztahy s USA, ať už se prezidentem stane republikán Donald Trump, nebo demokratka Kamala Harrisová. "Česká republika počítá s oběma variantami," uvedl Fiala. Dodal, že se Česko v obou případech bude snažit o co nejlepší vztahy se Spojenými státy. Bez ohledu na výsledek prezidentských voleb v USA bude muset Evropa do budoucna přijmout mnohem větší zodpovědnost za svoji bezpečnost, domnívá se Fiala. "Bude v tom muset udělat mnohem víc, než v minulosti udělala," uvedl. Řada lídrů evropských zemí si to podle něj uvědomuje.