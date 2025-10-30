Slovenské ministerstvo životního prostředí chce na sebe převzít odpovědnost za sanaci znečištěného území v areálu bývalé bratislavské chemičky Istrochem, kterou v roce 2002 koupil holding Agrofert nynějšího šéfa českého hnutí ANO Andreje Babiše. Příslušný návrh posoudí vláda. Slovenští opoziční politici záměr kritizovali, podle nich stát pomůže Babišovi uvedené pozemky zhodnotit. Opozice poukázala rovněž na to, že ministerstvo plán zveřejnilo krátce po schůzce ministra životního prostředí Tomáše Taraby s Babišem. Chemička aktivitu vlády vítá.
Babiš dostal od prezidenta důvěru, vyhráno ale nemá. Musí ještě vyřešit tři rozpory v programu příští vlády
Bratislavská chemička, která vyráběla například umělá vlákna, trhaviny, chemikálie a plasty, patřila k největším znečišťovatelům podzemních vod ve slovenské metropoli. Dřívější studie ukázala, že v areálu Istrochemu se ve vysoké koncentraci nacházejí látky nebezpečné pro zdraví člověka a jejich odstranění by přišlo na zhruba 350 milionů eur (8,5 miliardy korun). Ministerstvo životního prostředí nyní neodhadlo náklady na sanaci, financovat je chce kromě jiného z evropských fondů.
Ministerstvo uvedlo, že v příslušném řízení se nepodařilo zjistit, kdo je zodpovědný za environmentální zátěže v uvedené chemičce, která byla v minulosti známá jako Chemické závody Juraje Dimitrova (CHZJD). V souladu s příslušným zákonem v takovém případě má vláda rozhodnout o tom, které ministerstvo bude mít sanaci znečištěného území na starosti. Podle slovenských úřadů toto znečištění vzniklo ještě před rokem 2002, tedy před privatizací Istrochemu, a nový vlastník splnil závazek z privatizační smlouvy ve věci investic do rozvoje podniku, zejména pak do ekologie.
Zástupci společnosti Istrochem Reality na dotaz ČTK uvedli, že sanaci chemičky ze strany státu vítají. "Plní tak (slovenská vláda) svou zákonnou povinnost státu sanovat území, kde není znám jiný původce kontaminace. Tato povinnost byla zjevná již v roce 2002, kdy byly tyto pozemky zprivatizovány. Jejich tehdejší hodnota tedy zmíněnou sanaci již zahrnovala a koncern Agrofert řádně splnil všechny svoje závazky z privatizační smlouvy, včetně investic," uvedla společnost a poukázala, že v dobách, kdy byla kontaminace areálu bývalé bratislavské chemičky Istrochem způsobena, koncern Agrofert neexistoval.
"Z nevyužívaného průmyslového areálu se obratem stane, za peníze občanů, lokalita se stamilionovou hodnotou a vlastníky pozemků to nebude stát nic. Na Slovensku je přibližně 2000 environmentálních zátěží s náklady na sanace více než dvě miliardy eur, ale Taraba si vybral několika dnů po setkání s Babišem právě tyto," napsal v prohlášení bývalý náměstek slovenského ministerstva životního prostředí Michal Kiča. Poslankyně nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Tamara Stohlová zase řekla, že díky Tarabovi se z nevyužitelných pozemků chemičky stane lukrativní lokalita.
Taraba a Babiš, který po vítězství svého hnutí ANO v českých sněmovních volbách vyjednává o složení nové vlády, o společné schůzce informovali o uplynulém víkendu. Uvedli, že se shodli například na odmítavých postojích k emisním povolenkám ETS 2 a ke zpřísňování emisních norem pro průmysl.
Kiča poukázal na to, že Taraba po předloňském nástupu do funkce ministra prosadil zrušení opatření, že majitelé pozemků mají uhradit státu náklady na odstraňování starých ekologických zátěží z těchto parcel bez ohledu na to, kdo toto znečištění způsobil. Tuto povinnost schválenou parlamentem v roce 2021 nechala ústavnímu soudu přezkoumat tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová. Tento svůj návrh Čaputová později a před rozhodnutím ústavních soudců ovšem odvolala; učinila tak poté, co sněmovna už za nynější vlády novou povinnost pro majitele znečištěných pozemků zrušila.
Skupina Agrofert v roce 2006 zařadila Istrochem pod svou chemičku Duslo v jihoslovenském městě Šaľa. Duslo pak letos v létě oznámilo uzavření svého bratislavského závodu. Majitelem nemovitostí v areálu bratislavské chemičky je společnost Istrochem Reality, kterou vlastní Babišova firma SynBiol. Areál Istrochemu v bratislavské čtvrti Nové Město se nachází nedaleko lokalit, kde developeři už zrealizovali své projekty nebo plánují nové.
