Náš kolega Daniel Anýž, který před rokem zemřel po vážné nemoci, dostal od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání. Hlava státu mu udělila medaili za zásluhy 1. stupně in memoriam. Vyznamenání podle zdůvodnění prezidentské kanceláře dostal za zásluhy o stát v oblasti kultury. Ocenění převzala při ceremonii večer na Pražském hradě Danielova manželka Vilma.

Prezident tak ocenil Danielovu dlouholetou práci novináře – věnoval se hlavně Spojeným státům, kterých byl velmi dobrým znalcem. Poslední léta pracoval v HN a Aktuálně.cz, psal reportáže a komentoval americké dění se znalostí a zároveň ironií sobě vlastní. Získal mimo jiné Novinářskou cenu 2019 v kategorii nejlepší komentář.

Danovy texty o Americe byly disciplína sama o sobě. On americkou politiku nepopisoval jako jiní, on ji zároveň i vykládal pro nás všechny, kteří jsme si k ní jen přičichli. Dokázal postihnout jemné nuance a vnitřní zákruty dění uvnitř obou amerických stran i institucí, na nichž Amerika stojí.

I proto stojí za to si jich pár připomenout.

Jeho poslední velká reportáž byla z míst, která nejspíš rozhodnou americké volby příští týden, a týkala se proměny amerického průmyslu.

Už před dvěma lety popisoval, jak se svádí politický boj o voliče v Pensylvánii. Ta je i letos možná nejdůležitějším ze sedmi klíčových států, na které bude upřena pozornost především.

Nesmírně důležitou roli v USA hrají média, jejichž práci Dan Anýž popisoval. Aktuální spor o to, proč deník Washington Post nepodpořil žádného prezidentského kandidáta, je toho dokladem. A tady je Danův text o tom, jak klíčová byla role tohoto listu v aféře Watergate, která zřejmě navždy změnila americkou politiku.

Daniel rozuměl obyčejným Američanům, což není u Evropana obvyklé. Zde je třeba jeho text o proměně vztahu Američanů k práci.

A tohle je Danova reflexe trendu, který sledujeme ve Spojených státech poslední léta: eroze americké demokracie a oslabování její vnitřní síly, která byla od druhé světové války inspirací a vzorem pro celý demokratický svět.

O Danielu Anýžovi bychom mohli mluvit i jako o spisovateli. Za pozornost totiž stojí jeho kniha o rodině komunisty zavražděné političky Milady Horákové. I ta je vlastně dílem jeho pobytu v Americe, která vychází z jeho rozhovorů s dcerou Milady Horákové Janou Kánskou.

Ve Spojených státech byl zpravodajem HN v letech 2006 až 2010. Do USA se pravidelně vracel, naposledy loni na přelomu jara a léta. Obzvlášť v (před)volebních časech byl k nezastavení (a k neutahání).

Příští středu, kdy by se Amerika mohla dozvědět jméno nové prezidentky či staronového prezidenta, by Dan oslavil 61. narozeniny. Na přání – ať už to bylo přes oceán, nebo z domova –zpravidla odpovídal typicky „anýžovsky“: napsal nám, co bude psát...