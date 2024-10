Bývalý americký prezident Barack Obama se zapojí do kampaně za zvolení kandidátky Demokratické strany Kamaly Harrisové prezidentkou. Obama se soustředí hlavně na klíčové státy, ve kterých se očekává těsný souboj Harrisové a jejího republikánského rivala, někdejšího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Američané si prezidenta zvolí 5. listopadu.

První cestu na podporu Harrisové podnikne Obama ve čtvrtek do Pittsburghu v Pensylvánii, uvedl nejmenovaný představitel viceprezidentčiny kampaně. „Nyní, když hlasování začalo, se soustředíme na přesvědčování a mobilizování voličů, zejména těch v klíčových státech,“ řekl Obamův poradce Eric Schultz. Připomněl, že o výsledcích hlasování v těchto státech se bude rozhodovat do posledního okamžiku a „nic nelze podceňovat“.

List The Washington Post píše, že Obama, první černošský prezident USA, je stále nejoblíbenějším politikem Demokratické strany a udržuje si mezi jejími členy významný vliv. Po chabém výkonu prezidenta Joea Bidena v červnové televizní debatě s Trumpem Obama svým politickým spojencům řekl, že Biden by měl zvážit, zda je jeho kandidatura realistická. Když se Biden kandidatury o několik týdnů později vzdal a za demokraty do boje o Bílý dům nastoupila viceprezidentka Harrisová, Obama s manželkou Michelle toto rozhodnutí podpořili. Harrisová podle nich představuje pokračování stejné vize Spojených států, díky které se Obama v roce 2008 dostal do Bílého domu.

Harrisová se s Obamou zná asi 20 let a patřila mezi ty, kteří brzy podpořili jeho kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2008. Vydala se do státu Iowa, kde osobně obcházela lidi, aby je přesvědčovala o Obamových kvalitách.