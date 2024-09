Ruská armáda v posledních dnech obsadila další území na východě Ukrajiny. Z hlediska celkového výsledku konfliktu to ale nemusí hrát prakticky žádnou roli. „Tato válka není o tom, kdo obsadí dalších 20 nebo 30 kilometrů na Donbase,“ říká o bojích v tomto východoukrajinském regionu Michael Kofman, jeden z nejrespektovanějších vojenských analytiků, který působí ve výzkumném institutu Carnegie.

Boje na Ukrajině mají charakter opotřebovávacího konfliktu. Jde o to, která z bojujících stran vydrží déle – a to z hlediska počtu a kvality vojáků, dostupnosti zbraní i uchování morálky v armádě i v zázemí. „Příštích šest až osm měsíců bude rozhodujících pro to, která ze stran se vyčerpá jako první,“ tvrdí Kofman.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč Ukrajinci nejspíš stojí o jednání o příměří.

Co je pro ně hlavním rizikem.

Jak je na tom ruská armáda a jak by ji Kyjev mohl zastavit.