Čech úplně nejvýš

Premiér Petr Fiala (ODS) udělal s Ursulou von der Leyenovou dohodu – vláda přistoupila na jiné než původně avizované portfolio v Evropské komisi pro Jozefa Síkelu (STAN). Ale nechala si za to hezky „zaplatit“ – von der Leyenová přislíbila, že do svého kabinetu vezme Čecha nebo Češku. To by byl pro Česko mimořádný úspěch. Co se ještě musí stát, aby se slib změnil v realitu? A jaký Čech nebo Češka by k von der Leyenové mohli nastoupit? Dozvíte se to v podcastu Bruselský diktát, stejně jako to, jak by mělo Česko zareagovat na nedávnou Draghiho zprávu o evropském ekonomickém zaostávání. Zkrácený díl Bruselského diktátu je tady, celý na HeroHero, Gazetisto a nově také na Forendors (z této platformy můžete celé díly poslouchat ve svém Spotify).

Zatím neví

Jozef Síkela stále řeší, kdo by měl být šéfem jeho kabinetu, slyším od zdroje, který má k jednáním blízko. Jeho první volbou je, aby to byl Čech či Češka. Pokud by vhodnou osobu nenašel, poohlédl by se mezi cizinci. Síkela by se měl rozhodnout co nejdřív, protože šéf jeho kabinetu následně bude moci dělat výměnné obchody a snažit se dostat Čechy do kabinetů dalších eurokomisařů. Šéfka Evropské komise von der Leyenová prý chce obsazení kabinetů finálně schvalovat i s ohledem třeba na genderovou vyváženost. Členské země EU by se už měly její snaze neustále zvyšovat svůj vliv konečně postavit a odkázat ji do patřičných mezí.

Máme šanci vydělat

Asi vás to překvapí, ale Česko má v průmyslu a v exportu velký potenciál vydělat na zelené transformaci. V některých oborech patří ke světové špičce a má opravdu překvapivě vysoký podíl na trhu. Jde například o výrobu železničních podvozků nebo minerálních izolací pro zateplování domů. Ukazuje to studie spolku Druhá ekonomická transformace. „Uměli jsme a umíme vyrábět sofistikované strojírenské a průmyslové výrobky. Dokázali jsme reagovat na změny dříve a zvládneme i tento megatrend,“ řekl o zelené transformaci a Česku Martin Vohánka, zakladatel firmy Eurowag a předseda správní rady zmíněného spolku. Jak jsme na tom ve srovnání se světem a jaké jsou naopak velké problémy Česka? Dozvíte se tady.

Prosvištíme si: Češi a Green Deal

Docela výrazně poklesl podíl Čechů, kteří si myslí, že za změnu klimatu může člověk. A že by s tím lidstvo mělo urychleně něco dělat. Vyplývá to z průzkumu ústavu STEM pro HN. Čím dál víc Čechů tvrdí, že ví, co je to Green Deal. A zároveň roste i počet těch občanů, kteří ho odmítají nebo se ho bojí. Proč? Tady jsou podrobnosti.

Sekera za 200 miliard

Země EU se zavázaly dávat na vědu a výzkum aspoň tři procenta HDP, ovšem cíl neplní. Musely by do této kapitoly každoročně přisypat dalších 120 miliard eur. A pokud by chtěly dávat v poměru k HDP stejně jako USA, bylo by potřeba dokonce 200 miliard eur ročně. Česko přitom zmiňovaná tři procenta HDP neplní ani náhodou, výdaje na vědu, výzkum a inovace jsou v poměru k HDP nižší než v roce 2020. To je z naší strany, jednoduše řečeno, hloupost. Až zas budeme poučovat o tom, co všechno EU dělá špatně a proč v inovacích a vůbec v růstu ekonomiky zaostává třeba za USA, tak raději začněme u sebe. Víc tady.

Německé pokrytectví

V Evropě máme jednotný trh. Tahle banální věta zjevně pro řadu politiků platí jen do doby, než se firma z jiné země EU pokusí převzít nějakého domácího „šampiona“. Italská banka UniCredit navyšuje svůj podíl v německé Commerzbank a naznačuje, že by ji chtěla převzít. Že se bouří němečtí odboráři, asi nepřekvapí. Ale že se k nim přidávají vrcholní němečtí vládní i opoziční politici, svědčí o tom, že u nich převládly protekcionistické reflexy. Každou fúzi je samozřejmě potřeba posuzovat individuálně, ale obecně platí, že evropský bankovní trh by konsolidaci rozhodně potřeboval. Kdo je Andrea Orcel, šéf UniCreditu a dnes největší hvězda mezi evropskými bankéři? Čtěte.

Výpisek z…: četby

„Němečtí analytici jsou nervózní z toho, že Rusko svou ekonomiku plně přeorientovalo na potřeby války a válečné výroby. Upozorňují, že některé nejmodernější zbraně, které Rusko produkuje, nepoužívá na Ukrajině, ale zdá se, že si je šetří pro možný jiný budoucí konflikt.“

Gideon Rachman ve Financial Times

Úspěchy

Luděk Niedermayer (TOP 09) vypracovává za Evropskou lidovou stranu (EPP) postoj k nedávné Draghiho zprávě o tom, co musí EU udělat, aby přestala ekonomicky zaostávat. Danuše Nerudová (STAN) je stálou zpravodajkou pro celý pětiletý mandát Evropského parlamentu k tématu nové vlastní zdroje evropského rozpočtu. O post měl zájem i europoslanec a někdejší eurokomisař pro rozpočet Janusz Lewandowski, ale proti Nerudové neuspěl. Niedermayer i Nerudová se tak dostali k velmi vlivným agendám. Jde o potvrzení faktu, že čeští europoslanci mohou být úspěšní a vlivní i ve velké europarlamentní frakci (EPP je tou vůbec největší). Neplatí tedy argument ODS, že její europoslanci sice jsou v mnohem menší a méně vlivné ECR, ale aspoň se tam dostanou k zajímavým věcem, protože uvnitř frakce není taková konkurence a rvačka jako v silné EPP.

Co si přečíst

• Firmy ještě kvůli zelené regulaci zažijí peklo, časem ale byrokracie ubyde, říká šéf Svazu průmyslu Jan Rafaj.

• Italská ekonomika konečně dosáhla úrovně, na které byla v roce 2008, před finanční a hospodářskou krizí. Proč to trvalo tak strašně dlouho a proč v posledních letech v zemi růst zrychlil?

• O kolik se zdraží doprava a vytápění domů po zpoplatnění emisí z paliv?

Evropa podle…

Viktor Daněk, zástupce ředitele think-tanku Europeum

Přidělením portfolia pro Jozefa Síkelu nic nekončí. V Bruselu se nyní roztočilo zápolení o místa v kabinetech jednotlivých eurokomisařů. Členové Evropské komise nejenže mají povinnost svůj nejbližší tým namíchat mezinárodně, ale zvláště pro nováčky je nanejvýš moudré se co nejvíc otevřít spolupráci s experty s již existující zkušeností v dané agendě. Vládě se otevírá nová příležitost lobbovat za top české diplomaty a úředníky, které se už delší dobu pokouší v Bruselu uplatnit, a jejich prostřednictvím zaseknout drápky do portfolií, která nakonec Česku utekla. Našim vládám tato disciplína nikdy moc nešla. Před pěti lety to skončilo pro kabinet Andreje Babiše přímo debaklem. Tentokrát by situace mohla být odlišná. Proslýchá se, že by Česko mohlo jako bolestné za ne tak docela chtěné portfolio získat post přímo v kabinetu Ursuly von der Leyenové. Pokud by se to podařilo, ať už tam nebo u jiných klíčových agend jako vnitřní trh a konkurenceschopnost, šlo by o nesporný úspěch.

Co si poslechnout / kam zajít

• Přijďte na živé vystoupení podcastu Bruselský diktát 7. října od 17:00 v Krajské knihovně ve Zlíně.

• Mario Draghi od zveřejnění své zprávy o stavu evropské ekonomiky nepromluvil. Výjimku udělá v pondělí na akci think-tanku Bruegel. Můžete sledovat on-line tady.

• Jak se Česku daří (nebo nedaří) dohánět bohatší země EU? Nejen o tom bude tato konference.

Tečka

V roce 2023 klesly emise v EU o devět procent, v energetice o čtvrtinu. A to za situace, kdy evropská ekonomika rostla, byť nijak slavně. Každopádně ale platí, že se dlouhodobě daří snižovat emise a zároveň zvyšovat HDP, a tak by to mělo pokračovat. Prohlásil to sám generální ředitel Generálního ředitelství pro klima v Evropské komisi Kurt Vandenberghe. Zastánci nerůstu (degrowth) hlásají úplný nesmysl. Zchudnutí by jednak nevedlo k požadovanému snížení emisí, jednak by zlikvidovalo už tak klesající ochotu lidí k zelené transformaci. Nerůst je skutečně nebezpečná ideologie. A to dokonce i pro klima.