Ukrajinská armáda ovládá zhruba tisíc čtverečních kilometrů ruského území, prohlásil generál Oleksandr Syrskyj, velitel ukrajinských ozbrojených sil. Toto tvrzení nelze nezávisle ověřit. Ale sám gubernátor ruské Kurské oblasti, v níž se ukrajinský útok odehrává, připustil nezanedbatelný rozsah územních ztrát. Ukrajinská armáda pronikla na ruské území do hloubky 12 kilometrů a do šířky více než 40 kilometrů, uvedl gubernátor Alexej Smirnov.

Pokud to je pravda, znamenalo by to, že Ukrajinci v Rusku obsadili necelých 500 kilometrů čtverečních. Nachází se na nich skoro třicítka ruských vesnic, jak rovněž zmínil Smirnov. I takový rozsah momentálních územních ztrát by pro Moskvu byl mimořádně ponižující. Jde o první příklad obsazení ruského území od druhé světové války.

Nejde přitom zdaleka o první katastrofu nebo mimořádnou situaci, která se Rusům po pádu komunismu a vzniku samostatného ruského státu přihodila právě v srpnu.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jaké katastrofy Rusko potkaly během srpna?

Ve které z nich se podle vlastních slov dopustil chyby prezident Vladimir Putin?

Během které z krizí Rusko lživě obvinilo svého soupeře z genocidy, podobně jako to provedlo předloni na začátku své invaze na Ukrajinu?