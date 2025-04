Za svou staletou historii proti sobě Rusko ještě nikdy nemělo takovou skupinu států, jako nyní. Ale aby tito spojenci dokázali Moskvu skutečně odstrašit, nestačí, aby jen zvyšovali výdaje na obranu. Co dalšího nutně musí udělat? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich emailů. Odebírejte!

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdy a jak EU zareaguje na cla uvalená Donaldem Trumpem.

Jaké minimálně dvě další věci kromě vyššího zbrojení jsou nutné pro vybudování koalice proti Rusku.

Kdo se do ní zapojuje.