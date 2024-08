Rus Vadim Krasikov odsouzený v Německu za vraždu, který byl součástí čtvrteční rozsáhlé výměny vězňů mezi Západem a Ruskem, byl příslušníkem ruské tajné služby FSB. Uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, podle kterého Krasikov sloužil u elitní jednotky Alfa. Mluvčí na své pravidelné tiskové konferenci, na níž se v pátek novináři ptali zejména na okolnosti výměny, rovněž řekl, že jednání ohledně výměny vězňů nijak nesouvisí s hovory o urovnání konfliktu na Ukrajině. Informovala o tom agentura TASS.

Krasikov „sloužil v Alfě, sloužil společně s některými členy ochranky“ ruského prezidenta Vladimira Putina, uvedl Peskov. Dodal, že se s Krasikovem proto bezpečnostní pracovníci ve čtvrtek vřele přivítali.

O Krasikovově příslušnosti k FSB se v médiích spekulovalo. Byl o ní přesvědčen i německý soud, který jej v roce 2021 poslal na doživotí do vězení, Rusko to ale až dosud oficiálně nepotvrdilo. Krasikov si v německém vězení odpykával doživotní trest za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím Zelimchana Changošviliho, odpůrce ruského režimu, v berlínském parku Kleiner Tiergarten v roce 2019. Německý soud zločin označil za „státem objednanou vraždu“.

Čtvrteční největší výměna vězňů od konce studené války se uskutečnila v Turecku, odkud se do Ruska vydalo deset lidí – osm dospělých a dvě děti. Do Spojených států a Německa zamířilo 16 propuštěných. Na rozsáhlé dohodě se podle západních médií podílela celá řada státních orgánů a vyjednávačů.

Kreml dnes ale odmítl, že by se spolupráce mohla přenést na pole mírových hovorů ohledně války na Ukrajině. Tu Rusko rozpoutalo invazí do sousední země v roce 2022.

„Jedná se o různé oblasti práce a zcela odlišné situace,“ řekl Peskov. „Pokud mluvíme o Ukrajině a složitějších mezinárodních problémech, pak je to úplně jiná záležitost. Tam platí úplně jiné principy... Práce tam probíhá v trochu jiném režimu a podle jiných zásad,“ dodal mluvčí.

Bezprecedentní výměna má svá rizika

Čtvrteční výměna nemá v moderních dějinách světa obdoby, napsal server Meduza po rozhovorech s odborníky ohledně podobných akcí - jak za studené války, tak například v rámci historie vztahů Západu a Íránu. Jedinečnost domluvy nespočívá pouze v jejím rozsahu, ale i ve formátu: Západ a Rusko mezi sebou neměnily pouze lidi obviněné či usvědčené ze špionáže, ale i politické aktivisty a ochránce lidských práv.

V rámci výměny zamířilo z Ruska do západních zemí 16 lidí, mezi nimi i obránce lidských práv Oleg Orlov, ruští opozičníci Ilja Jašin a Vladimir Kara-Murza či američtí občané Evan Gershkovich a Paul Whelan. Do Ruska se vrátilo osm dospělých včetně údajného důstojníka ruské tajné služby FSB usvědčeného z vraždy Vadima Krasikova a agentů ruské rozvědky SVR Arťoma a Anny Dulcevových. Pár, který byl uznán slovinským soudem vinným ze špionáže a falšování dokumentů, měl dvě děti, které byly také součástí výměny.

Výměna je bezprecedentní a naznačuje, že "se delší dobu konala rozsáhlá diplomatická jednání", řekla serveru BBC politoložka Danielle Gilbertová z americké Severozápadní univerzity. Dodala, že ani přes nedávný rozmach podobné diplomacie "nic podobného v takovém měřítku nezaznamenala".

Vyjednávání ohledně výměny podle serveru CBS News začalo v březnu 2023 telefonickým hovorem mezi americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Bylo to krátce poté, co ruské úřady zadržely novináře listu The Wall Street Journal (WSJ) Gershkoviche. Finální dohoda byla podle CBS uzavřena na začátku července, detaily dojednaly všechny strany deset dní před výměnou.

Samotné vyjednávání, které trvalo více než šest měsíců, na straně USA zahrnovalo Bílý dům, ministerstvo zahraničí a Ústřední zpravodajskou službu (CIA) a bylo přísně utajované. Ruští i američtí představitelé měli nařízeno akci nekomentovat, a to ani pod podmínkou anonymity. Stejné instrukce dostali i právní zástupci zadržených, píše CBS.

Ruskojazyčný server BBC však připomněl, že novináři pozorovali určité náznaky chystané akce - například to byly rychle vydané rozsudky nad Gershkovichem, rusko-americkou novinářkou dříve žijící v Česku Alsu Kurmaševovou či nad německým občanem Rikem Kriegerem drženým v Bělorusku. Tento týden pak spekulace rozvířilo přemístění prominentních ruských vězňů na neznámá místa a cesty ruských vládních speciálů.

Nejvíce podrobný článek ohledně výměny zveřejnil list The Wall Street Journal, který podle očekávání usiloval o návrat svého reportéra Gershkoviche. Vyjednávání o výměně se podle listu odehrálo na třech kontinentech, zahrnovalo nejvyšší politické představitele, rozvědky i miliardáře.

Dohoda mezi oběma zeměmi se zdála být jednorázovým aktem, který nepovede k oteplení značně chladných vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. Ty se výrazně zhoršily po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. "Tato jednání nezahrnovala žádnou vzájemnou důvěru," řekl CNN zástupce poradce pro národní bezpečnost Bílého domu Jon Finer.

Ze strany kritiků výměny zároveň zaznívají obavy, že by propuštění Rusů odsouzených za závažné trestné činy mohlo povzbudit únosy rukojmích a zatýkání ze strany zemí, které s USA nemají přátelské vztahy, píše agentura Reuters.

"Jsem i nadále znepokojen tím, že pokračování výměny nevinných Američanů za skutečné ruské zločince zadržované v USA a jinde vysílá (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi nebezpečný signál, který jen podporuje jeho režim v braní dalších rukojmích," uvedl v prohlášení Michael McCaul, republikánský předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů USA.

Stejnou námitku vznesl i jeden z editorů ruskojazyčného serveru BBC. "Obě strany budou tvrdit, že šlo o výhodnou směnu. Jestli ale Rusko dojde k závěru, podobně jako to učinilo dříve, že 'diplomacie rukojmích' funguje, tak to s největší pravděpodobností není naposledy, co budou vězni - jak zahraniční, tak ruští - nástrojem k vyjednávání," píše BBC.