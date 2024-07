Celou Evropu nadále sužují nesnesitelná vedra, která místy provázejí bouře či požáry. V Itálii o víkendu v souvislosti s horkem zemřeli čtyři senioři, informovala v neděli agentura ANSA. V Bulharsku se k extrémním vedrům kolem 40 stupňů Celsia přidalo několik lesních požárů, uvedla agentura DPA. Francouzští meteorologové na pondělí pro severovýchod země vyhlásili druhý nejvyšší stupeň výstrahy před bouřkami.

V Itálii v neděli odpoledne platila nejvyšší výstraha před vedrem v 11 městech včetně Říma, Florencie, Boloni nebo Pescary. Teploty jsou v těchto oblastech tak vysoké, že jsou ohroženi i zdraví lidé. Podle meteorologů budou podobné podmínky panovat v Itálii nejméně do konce července.

Na jihu Itálie nedaleko Apulie v sobotu v souvislosti s horkem zemřeli na plážích dva senioři, jeden přišel ze stejných důvodů o život v Římě. Čtvrtou obětí se stal 70letý muž na pláži poblíž Bari na jihu země.

Hasiči a dobrovolníci bojují v Bulharsku v extrémních vedrech s několika lesními požáry, nejvíce je zasažen jihovýchod této balkánské země. Do boje s požáry v okolí Plovdivu na jihu země byla nasazena také armáda, místy je odkláněna doprava pro hladký průjezd zasahujících hasičů. Nikdo zatím při požárech nebyl zraněn, informovala bulharská média.

Podle odhadů provozovatele bulharské energetické sítě by v nadcházejícím týdnu, nejspíš ve čtvrtek, mohl padnout tři roky starý rekord maximálního odběru elektřiny. Nemělo by to však vést k výpadkům, píše server Sofia Globe.

Na severozápadě Francie v pondělí podle meteorologů horké počasí vystřídají prudké bouřky. Očekávají silný vítr s nárazy o rychlosti až 100 kilometrů v hodině, vydatný déšť a kroupy.