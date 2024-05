Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu pro mladé lidi, pokud zvítězí v červencových volbách. Podle premiéra Rishiho Sunaka by vojenská či civilní služba mohla být zkušeností, která změní život mladých lidí a umožní jim vyvinout schopnosti, aby se prosadili v reálném světě, píše britský tisk. Plán by měl stát 2,5 miliardy liber (72 miliard korun) ročně. Za porušení povinnosti by zřejmě nehrozilo trestní stíhání, vyplývá z vyjádření konzervativních politiků.

Podle plánu konzervativců, který představil premiér Sunak, by mladí lidé, kteří dosáhnou 18 let, měli na výběr, zda sloužit 12 měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách.

Podle premiéra Sunaka by služba mohla poskytnout mladým lidem příležitosti, které jim změní život. Během ní by mohli vyvinout schopnosti, které budou potřebovat „v reálném světě“.

„Občanství s sebou přináší nejen práva, ale také povinnosti. Být Britem je více než stát společně na pasové kontrole,“ uvedl Sunak.

Návrh, kterému se věnují všechna větší britská média, hájil i konzervativní ministr vnitra James Cleverly. Podle něj se jedná mimo jiné o odpověď na to, že britská společnost je nyní fragmentovaná. „Příliš mnoho mladých lidí žije ve vlastní bublině,“ uvedl ministr ve vysílání stanice BBC. Podle něj ale nikdo nebude nucen si vybrat vojenskou službu. „Nikdo kvůli tomu nepůjde do vězení,“ řekl Cleverly ve vysílání stanice Sky News.

Opoziční labouristé považují nápad konzervativců za zoufalý. Podle nich za vlády konzervativců britské ozbrojené síly klesly na nejmenší velikost od dob napoleonských válek.

Takzvaná národní služba v Británii platila v letech 1939 až 1960. Jednalo se o povinnou vojenskou službu pro muže ve věku 17 až 21 let. V některých zemích se začalo o obnovení vojenské služby mluvit s souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.

To, že by konzervativci zůstali ve vládě i po červencových volbách, se jeví jako nepravděpodobné. Průzkumy totiž ukazují na rozsáhlé vítězství labouristů.