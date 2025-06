Británie nakoupí dvanáct nových amerických bojových letounů F-35A schopných nést taktické jaderné zbraně a připojí se k vzdušné jaderné misi Severoatlantické aliance (NATO). Podle agentur AFP, Reuters a stanice BBC o tom v úterý informovala kancelář premiéra Keira Starmera, který tento záměr Londýna oznámí na dnešním summitu NATO v Haagu.

Jedná se o největší posílení jaderné pozice Británie za poslední generaci a doplní stávající britské námořní odstrašující prostředky, uvedla kancelář premiéra v prohlášení. Od konce studené války zajišťovaly britské jaderné odstrašení v rámci NATO výhradně střely na palubách ponorek královského námořnictva, poznamenala agentura AFP.

"V éře radikální nejistoty už nemůžeme brát mír jako samozřejmost, a proto moje vláda investuje do naší národní bezpečnosti," uvedl Starmer, podle něhož je cílem nákupu nových bojových letadel odstrašení nepřátelských hrozeb vůči Spojenému království a jeho spojencům. "Je to další robustní britský příspěvek do NATO," reagoval podle Downing Street generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte.

Letouny F-35A mohou nést konvenční zbraně, ale mohou být vybaveny i americkými taktickými jadernými zbraněmi B61. Sedm dalších zemí, včetně USA, Německa a Itálie, už letouny schopné nést dvojí typ zbraní používá, podotkla BBC. Taktické jaderné zbraně jsou méně destruktivní než ty strategické, které dokážou zničit celá města, ale i tak mají významný ničivý potenciál.

"Nové stíhačky budou umístěné na základně Marham a očekává se, že vláda během trvání programu pořídí 138 letounů F-35," stojí v prohlášení kanceláře premiéra. Letouny F-35A, které vyrábí americká společnost Lockheed Martin, jsou obdobou strojů F-35B, které už britské letectvo používá.

Británie zvyšuje výdaje na obranu a modernizuje své vojenské síly, včetně ponorkové flotily, zatímco čelí rostoucímu nepřátelství ze strany Ruska a USA zároveň ustupují od své tradiční role obránce evropské bezpečnosti, poznamenal Reuters. BBC upozornila, že britská vláda v úterý zveřejnila strategii národní bezpečnosti, kde uvedla, že by se Británie měla aktivně připravit na možnost přímého ohrožení, potenciálně ve "válečném scénáři".

V Haagu dnes vyvrcholí dvoudenní summit NATO formálním jednáním členských států na úrovni hlav států a předsedů vlád. Očekává se shoda spojenců na zvyšování výdajů na obranu, ale také na pokračující podpoře Ukrajiny bránící se ruské vojenské agresi.