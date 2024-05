Íránské úřady spustily rozsáhlou pátrací akci, jejímž cílem je najít vrtulník s íránským prezidentem Ebrahímem Raísím, který zmizel za špatného počasí v hornaté oblasti na severovýchodě země. Íránská státní média hovoří o tvrdém přistání stroje ale stav druhého nejvýše postaveného představitele Íránu zůstává nejasný. Íránský duchovní a politický vůdce ajatolláh Alí Chameneí vzkázal obyvatelům, že se nemusí obávat narušení chodu státu.

Do pátrání po vrtulníku ve složitém terénu se podle íránských médií postupně zapojily desítky týmů. Státní tisková agentura IRNA večer uvedla, že krizovým složkám se podařilo najít přesné místo nehody helikoptéry. Polooficiální agentura Tasnim zase citovala vojenského velitele, podle kterého se veškeré dostupné jednotky přesouvaly do míst, odkud přicházely signály z vrtulníku a telefonu jednoho člena posádky.

Nejmenovaný íránský činitel dříve řekl agentuře Reuters, že prezidentův život je v ohrožení a že stejně je na tom i íránský ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján, který letěl s Raísím. Stejný zdroj dodal, že informace přicházející z místa nehody jsou velmi znepokojivé. Žádné oficiální prohlášení o Raísího stavu ale do večera nebylo k dispozici.

Jeden z Raísího poradců sdělil médiím, že dva lidé, kteří letěli s Raísím, byli opakovaně v kontaktu s "našimi lidmi", informovala televize Al-Džazíra. "To ukazuje, že závažnost incidentu nebyla velmi vysoká," citovala tohoto činitele.

Prezident se letecky přesouval z oblasti na hranici Íránu s Ázerbájdžánem, kde se dopoledne zúčastnil slavnostního otevření přehrady s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, napsala agentura AP. Podle íránských státních médií vrtulník havaroval v provincii Východní Ázerbájdžán na severozápadě Íránu, odkud byl hlášen silný déšť, mlha a vítr.

Podle deníku The New York Times záchranáři pátrali v horách severovýchodně od města Tabríz u hranic s Ázerbájdžánem. Do operace se zapojila také armáda, ani po několika hodinách od prvotních zpráv o nehodě však nepřicházely jasnější informace o jejích následcích. Íránská státní televize večeř přišla s informací, že pátrací týmy prezidentův vrtulník našly, to ovšem podle Al-Džazíry záhy popřel zástupce záchranářské agentury Červený půlměsíc.

V íránských médiích se během dne objevily výzvy, aby se lidé modlili za zdraví vládních činitelů, posléze také záběry, na kterých se podle státní televize lidé za Raísího modlí. Podle IRNA se k modlitbám připojil i ajatolláh Chameneí, který prohlásil, že Íránci si nemají dělat starosti o správu země. "K žádnému narušení íránských státní záležitostí nedojde," citoval Reuters z vyjádření zveřejněného státní tiskovou agenturou.