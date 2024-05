Pětiměsíční čekání, než americký Kongres schválil vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů (přes 1,4 bilionu korun), možná způsobilo škody, které budou na frontě cítit ještě několik měsíců. Ruské síly využily „dělostřeleckého sucha“, které od prosince komplikuje ukrajinskou obranu, k tlaku na východní frontě u Avdijivky a dosáhly největšího postupu od prvních měsíců války, píše zpravodajská stanice CNN.

Ruský postup přiměl vysoce postavené ukrajinské vojenské činitele k varování před možným ohrožením ukrajinských zásobovacích linek a uzlů na východě, které se nyní ocitly nebezpečně blízko tomu, aby se dostaly na dostřel ruské palebné síly. Chmurné zprávy o postupu přicházejí před očekávanou ruskou ofenzívou na konci května, která by mohla ohrozit ukrajinskou přítomnost v Doněcké oblasti a těžce vybojované, byť skromné, zisky ve směru na okupované přístavní město Mariupol.

Rusko vrhlo obrovské zdroje proti slabé ukrajinské obraně na východní frontě a tlačí na tři klíčové body: důležitý vojenský uzel Pokrovsk ležící západně od Avdijivky, strategické výšiny v podobě města Časiv Jar nedaleko Bachmutu a na Kurachove ležící jižněji.

Ukrajina 17. února oznámila stažení z Avdijivky, města, o které se bojuje už deset let a jehož dobytí Rusko zřejmě obětovalo stovky vojáků. Postup Moskvy se tam však nezastavil. Během následujících deseti týdnů – jak ukazuje mapa CNN a analýza ukrajinské monitorovací skupiny DeepStateMap – ruské síly pomalu západně od Avdijivky zabíraly jednu ves za druhou, přičemž využily toho, že Kyjev nevybudoval opevnění a nechtěl veřejně uvést rozsah svých územních ztrát v této oblasti.

Bradley na velkou dálku zničilo ruské bojové vozidlo

Teprve v neděli nejvýše postavený ukrajinský vojenský velitel Oleksandr Syrskyj přiznal pád řady vesnic, o kterých jeho podřízení několik dní tvrdili, že se o ně stále bojuje. Výsledný ústup podle analýzy CNN ukázal, že ruské síly během necelých dvou měsíců dosáhly nejvýraznějšího a nejrychlejšího pokroku od postupu u Severodoněcku v červenci 2022.

Ukrajinská neochota přiznat tyto ztráty vedla k veřejné kritice ze strany některých proukrajinských vojenských blogerů a analytiků. Skupina DeepStateMap, která denně aktualizuje situaci na frontě, ukázala významné ztráty u Avdijivky. Jeden ze zakladatelů skupiny Ruslan Mykula řekl CNN, že se ozvali, protože měli pocit, že vojenský „mluvčí má příležitost prověřit skutečnou situaci, ale (stále) poskytuje nepravdivé informace, a to podkopává naši důvěryhodnost“.

Podle Mykuly ruský postup u vsi Očeretyne, která leží západně od Avdijivky a kterou Rusko dobylo v minulých týdnech, je „zatím taktickým úspěchem“, ale mohl by se stát „strategickým“. „V současné situaci bude velmi obtížné nepřítele zastavit, protože tlačí v místě, kterému obrana nevěnovala dostatečnou pozornost,“ dodal. U Avdijivky podle něj chybí obranná opevnění „na celém levém křídle“ – což fakticky znamená, že otevřené pláně jsou nyní zranitelné téměř až ke klíčové silnici vedoucí ke strategickému Pokrovsku.

Úterní svodka ukrajinského generálního štábu uvedla, že jeho síly brání řadu vesnic mnohem blíže Pokrovsku, než je pohodlné. Prezident Volodymyr Zelenskyj v úterním projevu požadoval „výrazné urychlení dodávek (ze Západu) s cílem výrazně posílit schopnosti našich vojáků“. Řekl, že ukrajinská obrana potřebuje „sílu, která se musí osvědčit ve směru na Pokrovsk“ a na dalších nebezpečných předních liniích na jihu u Kurachove, ale také na severovýchodě u Kupjansku.

Další ruský postup směrem ke Kurachove v jihovýchodní části fronty by mohl ohrozit zisky, jichž Ukrajina dosáhla během loňské letní protiofenzívy. Na severu Rusko pravidelně bombarduje druhé největší ukrajinské město Charkov, ale také tvrdě tlačí podél frontové linie u Kupjansku, aby znovu obsadilo území osvobozené Ukrajinou při jejím bleskovém postupu na konci léta 2022.

Ukrajinští představitelé také veřejně varovali před hrozbou pro Časiv Jar, malé město poblíž Bachmutu, o který Ukrajinci přišli loni v květnu. Časiv Jar leží na kopci a podplukovník Nazar Vološyn, mluvčí ukrajinského vojenského uskupení Chortycja, v úterý uvedl, že ruské síly usilují o to, aby se protlačily podél kanálu v jeho blízkosti a zmocnily se města s cílem získat strategickou výhodu nad důležitými blízkými ukrajinskými vojenskými městy.

„Je pro ně velmi důležité obsadit Časiv Jar předtím, než dostaneme zahraniční pomoc... než přestaneme mít nedostatek munice,“ řekl Vološyn v ukrajinské televizi. „Pokud se nepřítel zmocní dominantní výšiny a okupanti se tam uchytí, bude to pro nás velký problém, protože se pak okamžitě dostanou pod útok (města) Kosťantynivka, Kramatorsk, Slovjansk a Družkivka," dodal. Pokud by vážně hrozilo dobytí těchto čtyř měst, která leží podél jedné silnice, ruský cíl ovládnout celou Doněckou oblast by se výrazně přiblížil k naplnění.

Podle Jurije Fedorenka, velitele roty útočných bezpilotních letounů u 92. samostatné útočné brigády, budou následující dva měsíce znamenat pro ruské síly „okno příležitosti“. Ruská armáda si podle něj uvědomila, že Ukrajina bude mít brzy „nezbytné prostředky protivzdušné obrany a potřebný rozsah munice soustředěné v přední linii, což nepříteli znemožní plnit úkoly se stejnou intenzitou jako nyní“.