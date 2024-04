Rusko podle odhadů německého ministra obrany Borise Pistoriuse už vyrábí více zbraní a munice, než potřebuje pro invazi na Ukrajinu. Řekl to ve středu v televizi ARD.

Podle německého ministra se dá vysledovat, že v Rusku se stoupajícími výdaji na zbrojení a zavedením válečné ekonomiky „velká část nebo část toho, co se nově vyrobí, rozhodně nemíří na frontu, ale končí ve skladech“. Pistorius zároveň varoval před dalšími vojenskými ambicemi ruského prezidenta Vladimira Putina, píše agentura DPA. „Teď je možné být naivní a říct, že to dělá jen z opatrnosti. Jako skeptik bych ale řekl, že to dělá, protože má nebo by mohl mít něco v plánu,“ uvedl Pistorius.

Na otázku, zda souhlasí s odhady zástupců baltských států, podle kterých by Rusko mohlo být za několik let připravené k útoku na území NATO, Pistorius řekl, že jde o „věštění z křišťálové koule“. „To, co říkají vojenští experti a odborníci na zbraně, je, že se Rusko vyzbrojuje,“ dodal.

Generální inspektor německé armády Carsten Breuer před několika dny při návštěvě Varšavy řekl, že pokud se k tomu Rusko rozhodne, mohlo by vojensky být připraveno zaútočit na země NATO za pět až osm let. Také on řekl, že „pozorujeme, že Rusko produkuje velké množství válečného materiálu a že všechen tento materiál neposílá na frontu na Ukrajině“.

Ruská invaze na Ukrajinu předloni v únoru přivedla vztahy Moskvy a Západu do nejhlubší krize za desítky let. Rusko opakovaně odmítá, že by uvažovalo o útoku na NATO.