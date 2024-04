Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová ve čtvrtek zopakovala, že součástí migračního a azylového paktu Evropské unie je i výjimka pro země jako Česká republika, které hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny. Před čtvrtečním jednáním české sněmovny na toto téma Johanssonová na síti X uvedla, že unijní pakt nezahrnuje povinné přerozdělování migrantů, ale jen povinnou solidaritu. Česko už svou solidaritu prokázalo péčí o ukrajinské uprchlíky, dodala eurokomisařka.

„Před dnešní rozpravou v parlamentu ČR o migraci v EU je třeba jasně říci, že pravidla dohodnutá v Paktu o migraci a azylu nevyžadují povinné relokace, a to ani v případě krize. Co je požadováno, je povinná solidarita – finanční nebo operační,“ napsala Johanssonová. „Země jako Česká republika, která již projevila solidaritu tím, že hostí velké množství Ukrajinců, bude moci být osvobozena od jakýchkoli povinných solidárních příspěvků,“ dodala komisařka.

Komisařčin příspěvek sdílel i český premiér Petr Fiala s tím, že Johanssonová to „vysvětluje jasně“. „Potvrzuje to, co jsme pro ČR vyjednali. Česko již svou solidaritu prokázalo tím, že hostí ukrajinské uprchlíky. Proto budeme mít z tohoto mechanismu výjimku,“ uvedl Fiala.

Evropští poslanci 10. dubna schválili deset legislativních návrhů reformujících evropskou migrační a azylovou politiku, které byly loni v prosinci předběžně dohodnuty zástupci europarlamentu, Evropské komise a španělského předsednictví zastupujícího členské země evropského bloku. Státy unie s nimi souhlasily už 8. února, Česko se při hlasování zdrželo.

Součástí nových pravidel je i výjimka, kterou do textu prosadila Česká republika. Upravuje situaci zemí pod významným migračním tlakem, což zahrnuje například i skutečnost, že přijaly významný počet ukrajinských uprchlíků jako nyní Česko.

Čeští zákonodárci se dnes scházejí na mimořádné schůzi, kterou kvůli migračním paktu EU vyvolalo opoziční hnutí ANO. Poslanci ANO pokládají nová unijní migrační pravidla za jednu z největších chyb vlády Petra Fialy z doby českého předsednictví v Radě EU a chtějí o nich jednat na plénu sněmovny. Záleží na vládní koalici a její většině, zda schválení programu mimořádné schůze umožní.