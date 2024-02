Ukrajinští představitelé se obávají, že ruský postup na Ukrajině by mohl do léta nabrat na obrátkách, napsala ve čtvrtek agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s ukrajinskými interními analýzami. Zastavit ruský postup by podle ukrajinských činitelů mohlo zvýšení dodávek munice od spojenců.

„Interní analýzy situace na bojišti z Kyjeva jsou čím dál pesimističtější, zatímco se ukrajinské síly s obtížemi brání ruským útokům a musí šetřit s počty vypálených nábojů,“ píše agentura Bloomberg.

K obavám, že Kyjev své obranné pozice neudrží, přispívá nedávná ztráta Avdijivky na východě země a několika okolních vesnic. Pesimismus narůstá už několik týdnů vzhledem k tomu, že ruské síly přebraly iniciativu na frontové linii a klíčovou americkou pomoc pro Ukrajinu v hodnotě desítek miliard dolarů blokují spory amerických zákonodárců.

Skepsi vyjadřují i zahraniční analytici. „Ukrajina letos může začít válku prohrávat,“ řekl podle Bloombergu v podcastu War on the Rocks Michael Kofman z washingtonského think-tanku Carnegie.

Ruský prezident Vladimir Putin se podle hodnocení ukrajinských analýz nevzdal svého původního cíle ovládnout velká ukrajinská města včetně Kyjeva nebo Oděsy, sdělil také zdroj americké agentury. Kdyby se Rusům podařilo ovládnout Oděsu, mohli by zablokovat ukrajinský vývoz obilí přes Černé moře a také získat přístup k Moldavsku, v němž ve středu proruští separatisté z oblasti Podněstří požádali ruský parlament o ochranu.

Na problémy s municí na ukrajinské straně v neděli znovu upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který varoval, že nedostatek nábojů ovlivňuje situaci na bojišti a že Rusko plánuje na jaře nebo začátkem léta novou ofenzivu.

Pro Rusko, jehož síly už jsou ale dvěma lety války vyčerpány, by však rozsáhlejší ofenziva byla problematická, podotkl Bloomberg. Ani v úvodu války neuspěl plán Moskvy získat největší ukrajinská města Kyjev, Charkov a Oděsu. Rusko by kromě toho potřebovalo významně zvýšit počet vojáků i tanků a další obrněné techniky, připomněla agentura dřívější vyjádření předsedy Vojenského výboru NATO Roba Bauera.

Podle Bauera mají Rusové navíc výrazně vyšší ztráty než Ukrajinci. V bojích o Avdijivku podle šéfa Vojenského výboru NATO připadalo na každého padlého ukrajinského vojáka sedm zabitých Rusů. „Poměr jeden ku sedmi znamená, že (Putin) bude potřebovat výrazně víc sil, aby Ukrajince porazil,“ sdělil podle Bloombergu Bauer.