Řekněme si to úplně narovinu – potřebujeme silné Německo, a to nejen ekonomicky. Musí být v Evropě lídrem, řeči o jeho nebezpečné dominanci jsou nesmysly. Jenže Němcům jako by se teď hroutil svět, na kterém založili své bohatství. Co se v...

Bruselský diktát