Desítky lidí v noci na pátek protestovaly před Českou národní budovou v New Yorku kvůli debatě pořádané organizací Moms for Liberty, která je označována za extremistickou a netolerantní vůči sexuálním menšinám. Někteří demonstrující měli podle zpravodaje Českého rozhlasu ve Spojených státech Pavla Nováka transparenty, megafony nebo bubny. Budovu střežila asi dvacítka policistů. Chystanou akci dopředu kritizovalo několik amerických politiků a český ministr zahraničí Jan Lipavský uvedl, že s jejím konáním nesouhlasí.

„Je to hlučný protest, ale je poklidný. Lidé skandují hesla jako ‚není tady místo pro fašismus‘,“ popsal ČTK telefonicky z místa Novák. Někteří demonstrující dorazili s transparenty, kde stálo například místo názvu organizace ‚Mums for Liberty‘ (Mámy pro svobodu) heslo ‚Mums for Intolerance‘ (Mámy pro netoleranci). Někteří měli vlajky symbolizující sexuální menšiny LGBT+. Protestující viní Moms for Liberty z netolerance, rasismu nebo homofobie, popsal zpravodaj ČRo.

Přednášky se mezitím ve třetím patře budovy podle něj účastnilo asi sto lidí. „Mluví o problémech vzdělávacího systému. Zaslechl jsem třeba, že nechtějí indoktrinaci nějakými genderovými ideologiemi, ale diskuse je klidná,“ popsal Novák, podle něhož ředitelka uskupení Tina Descovichová popřela, že je organizace Mums for Liberty extremistická. Snaží se prý dát do pořádku americký vzdělávací systém.

Bohemian National Hall, Český národní dům Foto: Marián Beneš

Akce nazvaná „Giving Parents a Voice“ měla podle pořadatelů přinést „upřímnou konverzaci o stavu školství“. Uskupení Moms for Liberty vzniklo v roce 2021 a jeho hlavním tématem bylo zpočátku odmítání očkování dětí proti covidu-19 či nošení roušek. Nyní se podle svých kritiků vymezuje vůči sexuálním menšinám či inkluzivnímu školství. Agentura AP například loni informovala, že pobočka Moms for Liberty ve státě Indiana použila ve svém věstníku citát nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Místo v České národní budově organizaci pronajala na základě komerční smlouvy krajanská organizace Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA). Předseda tohoto sdružení Joseph Balaz reagoval na nevoli, kterou akce vyvolala, prohlášením, v němž uvedl, že organizace příležitostně prostory pronajímá a tuto akci neorganizuje ani nepodporuje. „Nikdy jsme neměli zavedený mechanismus předběžného prověřování sponzorů akcí a nikdy jsme necítili potřebu tak činit,“ napsal před několika dny na webu BBLA s tím, že sdružení nemůže smlouvu s organizátory debaty o pronájmu porušit.

Ve stejné budově sídlí krajanské organizace, ale i český generální konzulát a České centrum. Jeho ředitel Miroslav Konvalina se k samotné akci nechtěl vyjádřit, jelikož s ní České centrum podle něj nemá nic společného. „České centrum ve čtvrtek (v době konání debaty – pozn. ČTK) žádný program nemělo, ale programy na tento týden upravilo tak, aby zdůraznilo, za jakými hodnotami stojíme a jakým způsobem se chceme ve Spojených státech představovat,“ řekl Konvalina telefonicky ČTK. „Na dnešek (pátek) jsme v rámci přehlídky krátkých filmů studentů Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku zařadili film, který se zabývá životem lidí z komunity LGBT+,“ popsal Konvalina.

Lipavský už dříve řekl webu Seznam Zprávy, že s konáním akce nesouhlasí. „Aktivity této organizace neodpovídají zájmům české zahraniční politiky, a kdyby bylo na mně, nikdy by se na půdě České národní budovy neodehrála,“ řekl šéf české diplomacie. Jeho úřad uvedl, že akci na základě smlouvy o komerčním pronájmu dohodla krajanská organizace BBLA, generální konzulát o ní nevěděl a nešlo ji už zrušit.